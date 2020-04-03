Google, Art Transfer ile Fotoğraflarınıza Sanat Stili Ekliyor

Google'ın Arts & Culture uygulamasına gelen ilginç işlev, fotoğraflarınıza seçtiğiniz sanat eserlerinin stilini getiriyor.

Google, Fotoğraflarınıza Sanat Stili İlave Ediyor

Google, Arts & Culture uygulamasına eklediği yeni bir işlevle kendi çektiğiniz fotoğrafları, sanat eserine benzetmenize yardımcı olacak. Yeni duyurulan Art Transfer işlevi, Arts & Culture uygulamasının alt çubuğundaki Kamera menüsünde bulunuyor.

Art Transfer ile onlarca sanat eserinden birini seçip, stili kendi fotoğrafınıza uygulayabiliyorsunuz. Efekti resmin sadece bir bölümüne uygulamak istiyorsanız, makas aracıyla efekti uygulamak istediğiniz alanı seçebiliyorsunuz.

Google, işlevin nasıl çalıştığını şöyle açıklıyor:

"Art Transfer, Google AI tarafından oluşturulan algoritmik bir model tarafından desteklenmektedir. Fotoğrafınızı çektikten ve bir stil seçtikten sonra, Art Transfer sadece iki görüntüyü karıştırmakla veya resmi kaplamakla kalmıyor. Bunun yerine, seçtiğiniz sanat stilinden esinlenerek fotoğrafınız, algoritmalar yardımıyla eşsiz biçimde yeniden oluşturuluyor.

Ve tüm bunlar bulutun veya resminizin çevrimiçi olarak işlenmesine gerek kalmadan cihazınızda gerçekleşiyor."

Resimlerin efekt uygulama sırasında Google'a gönderilmiyor olması, gizlilik açısından gerçekten memnun edici bir bilgi. Firma, yeni işlev için Britanya'nın National Gallery ve Japonya'nın MOA Museum of Art'ıyla çalıştığını söylüyor. Bu sayede Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch, ve Leonardo da Vinci gibi sanatçıların eserlerinden faydalanabiliyorsunuz.

Yeni işlevi test etmek istiyorsanız, Arts & Culture uygulamasının Android ve iOS sürümünü indirebilirsiniz. Uygulama cihazınızda zaten yüklüyse, uygulama mağazasından güncellemeleri kontrol edin.

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