ZTE'nin Yeni Canavarı Axon Multy Geliyor
Çinli telefon devi ZTE, daha önceki hiçbir telefona benzemeyen, yeni amiral gemisi Axon Multy için günleri sayıyor!
ZTE, Axon serisindeki yeni cep telefonunu tanıtacağı 17 Ekim New York City etkinliği için davetiye dağıtımına başladı. Çok iyi bir telefon olan ZTE Axon 7'nin ardından, acaba bu kez ne göreceğiz? Bir tane daha özelliklerle dolu amiral gemisi cihaz görmemiz mümkün.
Geçen sene de gördüğümüz gibi, ZTE bunları yapmada oldukça ilerledi. Ama VentureBeat tarafından yakalanan yeni bir sızıntı, çok daha garip ve muhtemelen daha ilginç bir açıklamaya işaret ediyor: ZTE Axon Multy isminde olması beklenen çift ekranlı bir telefon...
Bilgi sızıntısına inanacak olursak Multy, iki ekranı dikey olarak hizalandığında 6.8 inç'lik bir telefon olacak, tıpkı bir not defterini andıracak. Bunun yanında Snapdragon 820'ye sahip olacak ve iki ekranda da 1080p çözünürlük sunacak.
Diğer tahmini özellikler arasında 4GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve 3,120mAh pil var. Bu pil kapasitesi çift ekranlı bir telefon için biraz az gibi görünüyor.
Etkinlik davetiyesinde ikiye bölünmüş bir "M" harfi görünüyor. Bu gerçekten de çok ekranlı bir telefon göreceğimiz anlamına geliyor olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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