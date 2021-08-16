Zyxel Güvenlik Dünyasının Seçkin Otoriteleri Arasına Kabul Edildi

Zyxel, güvenlik açıklarının tespit edilmesi, kullanıcıların olası saldırılardan korunması konusunda hizmet veren uluslararası Genel Zafiyet ve Güvenlik Açığı Derecelendirme (CNA) kuruluşu tarafından yetkili firma seçildi.

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