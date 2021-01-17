Zyxel'den Oyunculara Özel Router: Armor G1!

Zyxel Networks, hızlı multi-gigabit performansı ve üstün performans sunan, OpenVPN bağlantısı ile uzaktan güvenle erişim sağlayan 13 dahili antenli Armor G1 router ile Wi-Fi performansını maksimuma çıkarıyor.