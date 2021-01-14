Samsung'un Yeni Kulak İçi Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds Pro Tanıtıldı

Samsung'un Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte, bu telefonlara yeni kulak içi kulaklığı Galaxy Buds Pro da eşlik etti.

Samsung Galaxy Buds Pro tanıtıldı

Samsung, bugün düzenlenen Unpacked etkinliğinde, Galaxy S21 serisi akıllı telefonları ile birlikte yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'yu da tanıttı. Yeni ürünün, AirPods Pro da dahil olmak üzere sektördeki en iyilerle kafa kafaya çalışacak şekilde tasarlandığı vurgulanıyor. Galaxy S21 tanıtımı sırasında ortaya çıkan Galaxy Buds Pro, modern bir tasarıma, sürükleyici sese, net arama kalitesine, aktif gürültü engellemeye ve çok sayıda ilginç özelliğe sahip.

Samsung, Galaxy  Buds  Pro'nun kulak kanalına uygun tasarını ve çift hoparlörü (11 mm woofer  ve 6,5mm  tweeter) sayesinde benzersiz ses kalitesi  sunduğunu söylüyor. Kullanılan ANC  teknolojisi sayesinde ortam sesinin yüzde 99 yok edildiği öne sürülüyor. Galaxy  Buds  Pro, Bluetooth  5.0  desteğine sahip ve  AAC,  SBC,  ve  SSC  teknolojilerini destekliyor.

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Altı mikrofon (her kulaklıkta üç mikrofon) içeren kulaklıklar net bir ses kalitesi sunuyor. Dış mekanlardaki aramalarda rüzgâr sesini kesmek için kulaklıklarda Rüzgar Kalkanı teknolojisi kullanılmış.  

Ek özellikler arasında Dolby Head Tracking teknolojisi sayesinde 360 derece uzamsal ses bulunuyor ancak bu seçenek yalnızca Galaxy Buds Pro, Galaxy akıllı telefonlar ve tabletlerle eşleştirildiğinde çalışıyor. Video kaydederken, Buds Pro, zengin ses yakalamak için Galaxy S21'deki mikrofonlarla senkronize edilebiliyor.

Kulaklıklarda 61mAh kapasiteli pil bulunurken, şarj kutusunda 472mAh pil yer alıyor. Galaxy Buds Pro, tek bir şarjla 8 saate kadar dayanabiliyor ve şarj kutusunda ek olarak 20 saat değerinde şarj barındırıyor. ANC modu açıkken tek bir şarjla 5 saate kadar dayanabiliyor ve tam şarj olduktan sonra kutuda 13 saat şarj imkânı kalıyor. 5 dakikalık hızlı şarjla bir saate kadar müzik dinlemek mümkün oluyor.

15 Ocak 2021 itibarıyla seçilmiş pazarlarda satışa sunulacak olan Galaxy Buds Pro'nun ABD fiyatının 199 dolar olacağı açıklandı.

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