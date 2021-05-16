Zyxel Yeni Platformu Circle ile Lisans Yönetimini Kolaylaştırıyor

Zyxel'in yeni lisans yönetim yazılımı Circle ile MSP'ler (Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları), VAR'lar (Katma Değerli İş Ortakları) ve bayiler artık lisanslama ve abonelik süreçlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf elde edebilecekler.