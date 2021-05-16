Zyxel Yeni Platformu Circle ile Lisans Yönetimini Kolaylaştırıyor

Güvenli, yapay zeka ve bulut destekli iş ve ev ağı çözümleri lideri Zyxel, kanal iş ortakları için BT varlıklarının ve hesaplarının yönetimini bir araya getirerek e-ticareti daha iyi bir kullanıcı deneyimi ile tek bir noktadan yönetme imkanı sunan lisanslama ve abonelik platformu Circle'ı tanıttı.
Circle, birden fazla konumda, birden fazla Zyxel çözümünü takip etme ihtiyacı duyan MSP'ler(Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları) (MSP'ler), VAR'lar (Katma Değerli İş Ortakları) ve bayilerin abonelik ve yenileme süreçlerini tek bir yerden kontrol etme ve yönetme ihtiyacına cevap veriyor. Çözüm, kanal ortaklarına yalnızca gelirlerini koruma imkanı vermekle kalmıyor, aynı zamanda yeni müşteri fırsatları elde etme ve müşteri ilişkilerini geliştirmelerinde kritik bir rol üstleniyor.
İş ortaklarının ihtiyaç duyduğu her şey için tek bir çözüm
Cihaz, lisans ve fatura bilgilerinin yanı sıra diğer önemli iç görüler için "bir bakışta" raporları görüntüleme yeteneği, hesapları etkili bir şekilde yönetmede son derece önemli. İş ortaklarının daha kullanışlı bir raporlama panosundan yararlanmasına olanak tanıyan merkezi bir çözüm olan Circle, süreç yönetimini daha akıcı bir hale getiriyor.
Circle, bayiler için mevcut tüm Zyxel lisanslarını merkezi lisans deposunda bulmayı basit ve kullanışlı hale getirerek, müşterilerin ihtiyaçlarını verimli bir zamanlamayla karşılamalarını sağlar.
Kullanıcılar, ayrıca mevcut MyZyxel hesaplarından cihazları içe aktarabilir, kaydedebilir veya senkronize edebilir, müşteri cihazlarını bir arada gruplayabilir ve daha iyi görünürlük ve hızlı karar verme için birden çok sitedeki abonelik ve yenilemeleri daha kolay takip ve kontrol edebilir.
Zamandan tasarruf etmek ve ortakları yakınlaştırmak
Circle, kullanıcılara lisans yönetimi sürecini kolaylaştırmak için yeni bir yol da sunuyor. Circle ile artık kanal ortakları her şeyi tek bir noktadan yönetebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha az çabayla müşteri ilişkileri kurup, daha iyi hizmet sunmaya odaklanabilirler.
Sorunsuz yenilemeler ve esnek ödeme seçenekleri
İş ortakları, Circle ile hizmetleri toplu bir şekilde "otomatik etkinleştirebilir". Bu yöntem her cihazda elle etkinleştirme ihtiyacının da yerini alabilir. Bu sayede paydaşlar çevrimiçi olarak yenilemek ve etkinleştirmek için birkaç cihaz seçebilir ve gruplardaki yenilemeleri aynı tarihte yapabilirler, ayrıca her bir model için yenileme ve kullanılabilir lisanslama gerektiren hizmetleri hızlı bir şekilde belirleyebilirler.
Kullanıcılar artık doğrudan Circle üzerinden mevcut iş ortağı kategori fiyatlandırmasıyla çevrimiçi ödeme yapabildiğinden, ödeme seçenekleri de daha esnektir. Alternatif olarak, mevcut sözleşmelerine göre çevrimdışı ödeme yapabilirler.
Zyxel Intelligence Cloud Center Başkan Yardımcısı Asistanı Inchen Lin, "Covid-19'un dijitalleşmeyi ve yeniliğe yatırımı hızlandırdığı inkar edilemez. Gartner, kurumsal şirketlerin yönetim kurullarının yaklaşık %70'inin salgın nedeniyle dijital iş girişimlerini artırdığını tespit etti" diyor ve ekliyor: "Teknoloji yatırımlarındaki bu büyümeyi yöneten ve dijitalleşme ile gelen avantajlardan yararlanmaya çalışan ortaklarımızı desteklemek için Circle'ı oluşturduk. Tamamen dijitalleştirilmiş yaklaşımımız, iş ortaklarımızın lisansları ve abonelikleri daha verimli ve daha kısa sürede yönetmesini sağlıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere Circle, ilgili süreçleri kolaylaştıracak, daha iyi bir deneyim yaratacak ve ortakları bir araya getirecek"
Circle şu anda Zyxel'in güvenlik araçlarını ve hizmetlerini destekliyor ve gelecekteki sürümlerde bu platforma eklenecek başka Zyxel cihazları ve hizmetleri bulunuyor.
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