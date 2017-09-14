Özetle

HTC U11'i şu an piyasada 3559 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine elbette sizin.

HTC U11, tüm yönleriyle parlak bir telefon oluyor. Ancak çevresinde de kendi gibi parlak modeller bulunuyor. Performans konusunda hemen hemen birbirine yakın duran bu modeller arasında, fiyat ve onları farklı kılan özellikler, satın alım noktasında kritik önem taşıyor. U11'in en dikkat çekici yanı, güçlü kamerası ve çok başarılı ses yeteneği olurken, Edge Sense kullanımı da onu farklı kılıyor. Galaxy S8'de bu, sonsuz ekranla karşımıza çıkarken, Xperia XZ Premium'da da 960 kare ağır çekim modunu görüyoruz. Şimdi bunlara bir de yeni iPhone 8 katılıyor. Bu anlamda HTC U11 de, diğer amiraller gibi alternatifi bol bir model oluyor.

Kimler Almalı

HTC fanlarının beğeneceği bir model olan U11, üst seviye bir telefon arayan ve güçlü kamera yetenekleri isteyen kullanıcıların değerlendirebileceği bir model.

HTC'nin mükemmel ses performansı sunan yeni "sıkılan" modeli U11'i tüm detaylarıyla değerlendirdik.

HTC fanatiğiyseniz iyi haber. Zira HTC, yeni amirali U11 ile birçok yönüyle umduğunuz kadar iyi bir modele imza atmış. Oldukça etkileyici bir özellik listesine sahip olan HTC U11, en güncel işlemci ile performans konusunda endişe yaratmazken, az sonra bahsedeceğimiz "sıkılabilir" tasarımıyla da farklı bir kullanım olanağı tanıyor.

Sahip olduğu özellikleriyle amiral gemisi statüsünde olan HTC U11, fiyatıyla da üst sıralara oynuyor. Şu an 3559 TL fiyat etiketiyle satışta bulunan HTC U11, bu fiyatıyla Samsung Galaxy S8+ ile yan yana dururken, Sony Xperia XZ Premium'dan bir miktar daha pahalı. Öte yandan LG V20, Huawei P10 Plus, Xiaomi Mi6 ve LG G6 da ondan ucuz olan modeller arasında yer alıyor.

Tasarım

HTC U11, tasarımıyla oldukça güzel görünen bir model olmuş. Estetik olarak U11, birçok telefonda görmediğimiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sıvı Yüzey olarak isimlendirilen tasarımıyla, tutma şeklinize ve çevre ışıklandırmasına bağlı olarak ışığı farklı şekilde yansıtan U11, böylece tek renk seçeneğiyle iki farklı renk sunabiliyor. Gümüş, mavi, siyah, beyaz ve kırmızıdan oluşan renk ailesine sahip olan telefon, mesela mavi rengiyle aynı zamanda mor renk sunarken, kırmızı modelinde de altın rengi gösterebiliyor.

Telefon, elimizde ise beyaz renkli seçeneğiyle bulunuyor. Bu arada parmak izi tutma sorunu elbette pek çok modelde olduğu gibi bu modelde de mevcut.

HTC U11, sırt yüzeyiyle metalik modellerden biri değil. İyi işlenmiş bir plastik malzemeyle gelen telefon, ön ve arka taraftan yuvarlatılmış hatlara sahip. Böylece elde rahat bir tutuş imkanı bulabiliyorsunuz.

IP67 standardında suya ve toza karşı dayanıklı olan HTC U11, 1,5 metreye kadar derinlikte 30 dakika kadar suya karşı dayanıklı. Böylece yağmura yakalandığınızda veya sıvı dökülmelerinde endişe etmenize gerek yok.

HTC U11'in çevresine baktığımızda, ekranın altında kapasitif butonları ve parmak izi sensörünü görüyoruz. Sağ kenarda yine –daha önceki modellerde de olduğu gibi- tırtıklı bir güç butonu ve ses butonları yer alıyor. MicroSD kart ve SIM kart çekmecesi telefonun üst kenarındayken, alt bölümde de USB-C girişi bulunuyor. HTC U11'de herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi ise yok.

Ekran

HTC U11'in ekranı 5.5 inç boyutunda. Bu ekranıyla yüksek çözünürlük sağlayan telefon, 1440x2560 piksel görüntü almanızı sağlıyor. Otomatik parlaklık oranıyla pek beğenmediğimiz telefon, renk dengesiyle ise pazardaki iyi seçeneklerden biri. Ayrıca telefonda 534 ppi piksel yoğunluğu bulunduğunu da söyleyelim. Ekran paneli olarak Super LCD5 kullanılmış ve yine ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Son dönemde karşılaştığımız Galaxy S8 ve LG G6 gibi modellerde, ekran çerçevelerinin bir hayli inceldiğine şahit olduk. Bugün tanıtılacak iPhone 8'de de muhtemelen benzer bir ekran göreceğiz. İnce çerçevelerle daha geniş bir görüntü alanı sağlayan bu telefonlara kıyasla HTC U11, özellikle ekran üst ve alt çerçeveleriyle ayrılıyor. Bu, hem estetiğe hem görüntü oranına yansıyor elbette. HTC U11'de ekranın gövdeye olan oranı yüzde 71 dolaylarında olduğunu belirtelim. Bu oran Galaxy S8'de yüzde 83, G6'da ise yüzde 78 seviyesindeydi. Elbette buna ekran boyutunun da katkısı yok değil. Ancak en önemli etken kuşkusuz çerçeveler.

Edge Sense

HTC, U11 ile yenilikçi bir yaklaşım getiriyor: Edge Sense özelliği. Edge Sense, telefonun basınca duyarlı çerçevesini sıkarak farklı etkinlikleri gerçekleştirmenizi sağlayan yeni bir teknoloji. İncelemenin başında da bahsettiğimiz gibi HTC U11, bu özellikle "sıkılabilir" bir anlayışı benimsiyor. Şöyle ki, telefonu avucunuzda tutarken iki yandan sıktığınızda, bu baskı ile ona bir işlem yaptırabiliyorsunuz. Neler yapabileceğinizi ise, Edge Sense ekranından seçiyorsunuz.

Bu özellik varsayılan olarak kamerayı açıyor. Ancak Edge Sense özellik menüsünden bunu çeşitlendirebiliyorsunuz. Telefonu sıktığınızda, kamera yerine Google Asistan, el feneri veya herhangi bir uygulamayı açabileceğiniz gibi, farklı şekilde özelleştirmeniz de mümkün. Mesela biz bu özelliği, ana ekrandayken uzun sıktığımızda el fenerinin açılması, kısa sıkıp bıraktığımızda kameranın açılması şeklinde ayarladık. Yine kamera ekranındayken, bir kez daha uzun sıktığımızda, ön ve arka kamera arasında geçiş yapabiliyoruz. Fotoğraf çekeceğiniz zaman da yeniden sıkma hareketini tekrarlıyorsunuz.

Edge Sense, yenilikçi ve ilginç bir özellik evet, ancak günlük kullanımda ne kadar tercih edilir bunu kestirmek güç. Öte yandan seçeneklerinin çok çeşitli olmadığı da açık. Belki HTC uzmanları bu özelliği yazılım güncellemesiyle geliştirilebilir.

İşletim sistemi

HTC U11'de işletim sistemi olarak ise Android 7.1.1 Nougat görüyoruz. Ancak kısa bir süre önce HTC, U11'in Android Oreo güncellemesini alacağını açıklamıştı. Yani U11'in Android 8.0 alıp almayacağını endişe etmenize gerek yok. Ayrıca yeri gelmişken söyleyelim: HTC 10 ve HTC U Ultra da Android Oreo alacak ilk telefonlardan olacak.

HTC U11'de dijital asistan olarak Sense Companion yer alıyor. Bu yapay zekalı dostunuz, size pek çok konuda yardımcı oluyor. Güç tasarrufu ve performans artışı gibi direk telefona ilişkin konularda önerilerde bulunan dijital asistan, ayrıca hava tahmini bilgisi, bulunduğunuz konum yakınlarında restoran ve diğer mekan önerileri ile ilgi alanlarınıza ilişkin seçenekler sunarken, spor aktivitelerinizde de kayıt ve analiz yaparak telefonu genel kullanımınızda etkin rol oynuyor.

HTC U11'de işletim sistemi arayüzü olarak bir kez daha HTC Sense'i görüyoruz. Gerek tasarımı gerek kullanımıyla başarılı bulduğumuz bu arayüz, ekrana basılı tuttuğunuzda size çeşitli seçenekler sunuyor. Buradan tema değişiklikleri yapabiliyorsunuz.

Yine U11'de selef modellerden de tanıdığımız BlinkFeed elbette yer alıyor. Ekranı sağa kaydırdığınızda karşılaşacağınız bu ekran, pek çok konuda bilgi ve haber alacağınız bir arayüz olarak size içerik sağlıyor.

Teknik kadro ve performans

HTC U11, amiral seviyesindeki diğer modellerde de gördüğümüz gibi Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile geliyor. Bu işlemcisiyle HTC 10'a göre grafik noktasında yüzde 25 oranında iyileştirme getirdiği söylenen U11, batarya konusunda da video noktasında yüzde 35, müzik çalma kısmında yüzde 30 ve 4G bağlantıda internet dolaşımında da yüzde 43 oranında artış getiriyor. En azından HTC'nin söylediği bu. Bunu elbette hep birlikte az sonra birlikte göreceğiz.

Pil performansına geçmeden önce, HTC U11'in iki farklı modeli olduğundan bahsederek teknik kadrosuna giriş yapalım. Elimizde 4GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli olan U11'in, ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan modeli de bulunuyor. 128 GB'lık olan modeli şu an ülkemizde ithalatçı garantili olarak bulabiliyorsunuz.

Az önce de söylediğimiz gibi Snapdragon 835 işlemcisi ile 2.45 ve 1.9 GHz frekanslı 8 Kyro çekirdeğini kapağı altında bulunduran U11, Adreno 540 grafik biriminin de sahibi. microSD kart ile 256 GB daha depolama alanı sağlayan telefon, Cat16 seviyesinde LTE desteği de sunuyor.

HTC U11, bu teknik kadro ışığında işlem ve grafik performansı konusunda kullanımı rahat bir telefon oluyor. Yaptığımız AnTuTu Benchmark'ta 173690 puan alan U11, bu skorla, Samsung Galaxy S8+ ve Xiaomi Mi6 arasında yer alıyor.

Geekbench 4'te de tek çekirdek performansıyla 1929, çoklu çekirdek performansıyla da 6346 puan toplayan telefon, tek çekirdek noktasında Sony Xperia XZ Premium ile Xiaomi Mi6, çoklu çekirdek noktasında da Samsung Galaxy Note 7 ile Galaxy S7 arasında duruyor. Yaptığımız testlerde burada Galaxy S8+ 6720 puan ile şu an zirvede bulunuyor.

HTC U11 test sonuçlarını görmek için, hemen yukarıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

Pil performansı

Şimdi gelelim HTC U11'in pil performansına. HTC U11'de 3000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu bataryayı ölçülü kullanan U11, günlük ılımlı kullanımda sonraki güne rahat erişiyor. Ancak kullanımın dozajı artarsa, akşam şarja takmanız gerekecek.

Her zamanki gibi standart 90 dakikalık Full HD video testimizde koşturduğumuz HTC U11, bu süre sonunda yüzde 22 değer kaybetti. Aynı testte daha önce Galaxy S8+ ile yalnızca yüzde 14 değer kaybı gözlemlemiştik. Öte yandan LG G6'ta da yine yüzde 14'lük kayıp görmüştük. Buna karşın 3230 mAh'lik Xperia XZ Premium'da ise, tam yüzde 32'lik bir pay kaybetmiştik. Bunlara göre değerlendirecek olursak HTC U11, pil performansıyla fena bir model olmuyor, ancak genel kullanım senaryosunda HTC 10'dan da çok fazla bir gelişim göstermiyor açıkçası.

HTC U11'de kablosuz şarj desteği yok, ancak hızlı şarj desteği yer alıyor. Telefonun pili tükendiğinde, toplamda 1 saat 50 dakika içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz.

Yine bu kısmı kapatmadan HTC U11'in pil performansını Boost+ yazılımı ve yine Sense Companion ile geliştirebileceğinizi ve Android Oreo güncellemesi ile bu konudaki yeteneğinin iyileştirilebileceğini söyleyelim.

Yani bu kısmı toparlayacak olursak, HTC U11'in pil performansı iyi, ancak sizi şaşırtmıyor.

Kamera

HTC U11, özellikle kamerasıyla fazlasıyla etkileyici performans sergiliyor. Güçlü HDR özelliği sunan telefon, arka yüzde 12 MP, önce yüzde ise 16 MP'lik bir lens sunuyor. Son zamanlarda karşılaştığımız çift kameralı telefonların aksine, arka yüzeyde tek kamera bulunduran U11, bu kamerasıyla DxOMark'tan tam 90 puan alarak, şu an en iyi kameralı akıllı telefonlar kategorisinde zirvede yer alıyor.

12 MP'lik ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip olan arka kamera, faz algılamalı otofokus ve optik imaj sabitleyiciyi bulundururken, çift tonlu çift LED flaşla destekleniyor. Ön tarafta ise, 16 MP ve f/2.0 diyaframlı ön kamera görüyoruz. Video konusunda ön kamera ile Full HD video kaydı yapabilirken, arka kamerada 4K seçeneği bulunuyor. Ayrıca 1080p'de 120 kareye kadar video çekebiliyorsunuz.

HTC U11'in video yeteneğini, zengin ses ile destekleyen önemli bir özelliği bulunuyor. Telefonda bulunan dört mikrofon ile 3D ses kaydı yapabilen telefon, böylece video kayıtlarda ses noktasında çok başarılı işlere imza atabiliyor. Benzer özelliği HTC 10'da da görmüştük, ancak U11 daha geliştirilmiş olarak karşımıza çıktı. Yani bu telefonla, gittiğiniz konserlerde yapacağınız video kayıtlarda çok güzel sonuçlar alabilirsiniz.

HTC U11'in kamera yetenekleri bir hayli zengin. Telefon, DxOMark'ın da belirttiği gibi zirvede olmayı hak ediyor doğrusu. Yaptığımız çekimlerde de bunu gördük. Genel, iyi aydınlatılmış sahnelerde diğer amiral gemisi telefonlarda da olduğu gibi iyi sonuçlar ortaya koyan U11, gece çekimlerinde ise çok daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Karışık ışık koşullarında ise kontrastı yüksek tutan telefon, HDR+ moduyla ayrıntı miktarı açısından büyük fark yaratıyor.

Telefonun deklanşör gecikmesi ise biraz kendini belli ediyor. Özellikle telefonu Galaxy S8+ ile yan yana koyduğunuzda, S8+'ın deklanşörünün daha seri olduğunu görüyorsunuz. Ha, eğer U11'le Nokia 8'i yan yana koyarsanız, U11 daha seri davranıyor, bunu da söyleyelim.

HTC U11 ile çekilen fotoğrafları görmek için, hemen yukarıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

HTC U11 Teknik Özellikleri Ürün Modeli HTC U11 Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 87 Üretici HTC Firma HTC (212) 705 56 98 İşletim Sistemi Android 7.1 İşlemci Qualcomm Snapdragon 835 Çekirdek (CPU) 8 İşlemci Hızı 2.54 GHz Ekran Teknolojisi Super LCD5 Ekran Boyutu 5.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1440 × 2560 px Grafik İşlemci Adreno 540 Bellek (RAM) 4 GB Dahili Depolama 64 GB Arttırılabilir Depolama 256 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 12 MP Çift Hat Var Wi-Fi Var NFC Var GPS Var LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Yok Bekleme Süresi 336:00 saat Konuşma Süresi 24:30 saat Boyutlar 75 × 153 × 7.9 mm Ağırlık 169 gr. SAR Değeri 0.52 W/kg

Alternatifleri

HTC U11'e alternatif olarak Samsung Galaxy S8'i de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.