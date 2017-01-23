Apple Büyük iPhone Ortaklarından Qualcomm'u Dava Ediyor
Apple, en büyük iPhone ortaklarından birini dava ediyor; belki de yeni bir patent savaşı başlıyor!
Apple, mobil işlemci üreticisi Qualcomm'u patent fiyatlarını aşırı derecede yüksek tuttuğu gerekçesiyle dava ediyor ve 1 milyar dolar istiyor.
San Diego, Kaliforniya merkezli Qualcomm, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta kullanılan mobil patentlerin haklarını elinde bulunduruyor. Ancak patentlerin yüksek fiyatı, Apple'ı rahatsız etmiş görünüyor. CNBC'ye göre Apple, şöyle diyor: "Qualcomm, anlaşmaya vardığımız diğer patent lisansı sağlayıcılarının hepsinin toplamından en az beş kat fazlasını alıyor."
Okları acımasızca ortağına yönelten Apple, sözlerine şöyle devam ediyor: "Qualcomm haksız bir biçimde, yıllardır hiç ilgisi olmayan teknolojiler için telif hakkı ücreti almak için ısrar ediyor."
Durumu elbette bu şekilde görmeyen Qualcomm, resmi açıklamasında şunları söyledi: "Apple'ın iddialarının temelsiz olduğu çok açıktır." Qualcomm, Apple'ın Qualcomm'a dünya çapında farklı bölgelerde Qualcomm'un işine yapılacak mevzuata yönelik saldırıları aktif olarak desteklediğini ileri sürüyor.
Tüm bunlar, uzun sürecek bir yasal savaşın işaretleri gibi görünüyor ve bize Apple - Samsung arasındaki davayı hatırlatıyor. Davanın bize faydası ise hiç bilmediğimiz ticaret sırlarının ortaya dökülmesi olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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