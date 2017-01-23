Apple Büyük iPhone Ortaklarından Qualcomm'u Dava Ediyor

Apple, en büyük iPhone ortaklarından birini dava ediyor; belki de yeni bir patent savaşı başlıyor!

Apple En Büyük iPhone Ortaklarından Birini Suçladı

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