Araştırmacılar, Yapay Zekaya Dinlemeyi Öğretiyor

Yapay zeka çalışmalarında önemli bir adım daha atılıyor; araştırmacılar, yapay zekaya gerçek anlamda dinlemeyi öğretiyor!

Araştırmacılar yapay zekaya dinlemeyi öğretiyor

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Bigün yapay zeka hepimizi gebertecek

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