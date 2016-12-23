Bekleyiş Sona Erdi, Pokémon Go, Apple Watch'a Geldi!
Son günlerde Apple Watch'a gelip gelmeyeceği tartışılmaya başlanan Pokémon Go, sonunda Apple'ın saatine geldi!
Apple Watch'a gelmesi beklenen Pokémon Go sonunda Apple'ın saati için yayınlandı. Yeni uygulama sayesinde hem Pokémon yakalayabiliyor, hem de egzersiz hedeflerinizi tamamlayabiliyorsunuz.
Apple Watch'a özel Pokémon Go uygulaması sayesinde Pokémon ve PokéStop uyarıları, direkt olarak bileğinize geliyor. PokéStop'lardaki öğeleri saatiniz üzerinden toplayabiliyorsunuz ancak Pokémon yakalamak için telefonunuzu kullanmanız gerekiyor.
Telefondaki sürümüne göre daha kısıtlı olsa da, Apple Watch'a özel Pokémon Go'nun oyuna yeni bir boyut kattığını görüyoruz. Durgun bir dönem geçiren Pokémon Go'nun bu gelişme sonrasında hareketlenip hareketlenmeyeceğini zaman gösterecek. Cevabı şu an bilmiyoruz ancak oyunun Apple Watch sahipleri için yeni bir eğlence seçeneği olacağı belli.
Zeynel A. Öztürk
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