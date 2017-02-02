Chrome'un iOS Sürümü Artık Açık Kaynak Kodlu!

Google, Chrome'un iOS sürümü hakkında oldukça önemli bir karara imzasını attı!

Chrome'un iOS Sürümü Artık Açık Kaynak Kodlu!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Bu sadece daha güvensiz, hata ve açık dolu uygulamalar ortaya çıkarır, açık kaynak çok tehlikeli ve sorunlu yazılımlar yaratıyor, faydadan fazla zarardır yani malesef

@02 Şubat 2017 15:18 Gerçek açık kaynak yararlıdır. Bakınız:Mozilla

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