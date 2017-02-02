Chrome'un iOS Sürümü Artık Açık Kaynak Kodlu!
Google, Chrome'un iOS sürümü hakkında oldukça önemli bir karara imzasını attı!
Google, Chrome web tarayıcısının iOS sürümünü açık kaynak kodlu hale getirdiğini duyurdu. Böylece geliştirici topluluğu, Chromium açık kaynak deposuna ulaşarak iOS için "kendi Chrome'larını" geliştirebilecek.
Google, 2013'te WebKit'i terk ederek Chrome'un web işleme motoru olarak Blink'i kullanmaya başlamıştı. Ancak Apple'ın kısıtlamaları nedeniyle bunu iOS'ta yapmak mümkün değildi; Apple, tüm tarayıcıların sadece WebKit'i kullanmasına olanak tanıyordu. Bu durum, tarayıcının iOS sürümünün Chromium sürümünün yayınlanmasının önünde önemli bir engeldi.
Bu sorunu çözmek üzere yazılım kodlarını yeniden düzenleyen Google, bazı karmaşıklıkları çözerek iOS'un açık kaynak kodlu projesini ortaya çıkardı. Açık kaynak topluluğunun yeni yayınlanan kodlarla yapacaklarını görmek, heyecan verici olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Bu sadece daha güvensiz, hata ve açık dolu uygulamalar ortaya çıkarır, açık kaynak çok tehlikeli ve sorunlu yazılımlar yaratıyor, faydadan fazla zarardır yani malesef
@02 Şubat 2017 15:18 Gerçek açık kaynak yararlıdır. Bakınız:Mozilla