Galaxy S7 Secure Folder Uygulamasını İndirebilirsiniz
Galaxy S7'nin kişisel dosyalarınızı saklamaya yarayan uygulaması, internete sızdı!
Samsung geçen yıl talihsiz Galaxy Note 7 ile Secure Folder özelliğini tanıtmıştı. Bu özel korumalı klasörün içinde dosyalar, fotoğraf ve videolar, dökümanlar, bağlantılar ve diğer kişisel veriler telefondaki diğer verilerden tamamen ayrı olarak gizlenebiliyordu. Secure Folder, kullanıcı parmak iziyle giriş yapmadığı sürece açılmıyor.
Samsung, geçen yıl Galaxy S7 için Galaxy Beta Program'ı yürütürken Secure Folder'ı Nougat'ın yayınlanmasıyla birlikte indirilebilir bir uygulama yapacağını açıklamıştı. Şirket geçen ay Galaxy S7 ve S7 edge için Nougat'ı yayınlamaya başladı ve şimdi ise Secure Folder uygulaması su yüzüne çıktı. Biz denedik ve çalıştığını birinci elden gördük. Bildirim perdesinde Secure Folder için bir kısa yol bile açılıyor.
Secure Folder uygulamasının APK'sini buradan indirebilirsiniz. Uygulamanın çalışması için cihazınızın Nougat işletim sistemi ile çalışıyor olması gerekiyor. Uygulama henüz Google Play Store veya Galaxy Apps'da yayınlanmadı, ancak APK sızdığına göre, Samsung yakın zamanda uygulamayı resmi olarak yayınlayacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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