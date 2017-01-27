Galaxy S8 İşte Bu Kadar Büyük Olabilir!
Yeni sızan görüntüler, Samsung Galaxy S8'in devasa ekran boyutlarını net biçimde ortaya çıkardı!
Galaxy S8'den gelen yeni sızıntı, Samsung'un yeni telefonunun devasa boyutlarda olacağını gösteriyor.
VentureBeat'e göre Samsung Galaxy S8, 5,8 inç'lik ve 6,2 inç'lik iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Ekranın büyüklüğü canınızı sıkmasın çünkü yeni telefonların ekran-gövde oranının yüzde 83 olacağı ve ekran oranının 18,5:9 olacağı söyleniyor. Yani büyüyen şey, gövdeden çok ekran alanı. Sızıntı doğru söylüyorsa Galaxy S8'in ekranı, 5,7 inç'lik ekrana sahip Galaxy Note 7'den büyük olacak, ancak telefonun boyutları Galaxy S7'ye göre pek değişmeyecek.
Yeni görüntüler, Samsung'un home düğmesini arka yüze taşıdığını, ilginç bir şekilde tam ortaya değil, sağ tarafa yakın konumlandırdığını gösteriyor.
Yeni rapor, Samsung Galaxy S8'in 21 Nisan'da satışa sunulacağını söylüyor. Raporun söyledikleri arasında Galaxy S8'in Galaxy S7'ye göre grafik işlemede yüzde 23 daha hızlı, enerji tüketimi konusunda yüzde 20 daha verimli olacağı ve kamera yazılımını geliştireceği var.
Zeynel A. Öztürk
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