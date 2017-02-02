Galaxy S8'i Bu Ay Görme İhtimalimiz Var!
Yeni bir bilgiye göre Galaxy S8, bu ay içerisinde bizlere büyük bir sürpriz yapabilir!
Galaxy S8 bu ayki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılmayacak ancak yeni gelen bir bilgi, telefonun etkinlikte kendini kısa da olsa göstereceğini söylüyor.
The Korean Herald'ın haberine göre Samsung'un amiral gemisi, 26 Şubat'ta Barcelona'daki etkinlikteki bir basın konferansında gösterilecek. Telefonun bir dakikalık bir videoda gösterileceği söyleniyor. Kulağa kısa gibi gelse de 60 saniyelik bir video, Galaxy S8 hakkında zihnimizde tatmin edici bir görüntünün oluşmasını sağlayabilir. Firma, bu videoyla muhtemelen LG G6 ve BlackBerry Mercury gibi telefonlara odaklanan dikkatimizi dağıtmak isteyecek.
Etkinlikte Samsung Galaxy Tab S3 için yapılacak uzun tanıtıma hazırlıklı olun. Firmanın bu tanıtımın sonrasıda Apple gibi "bir şey daha var" diyeceği ve ortaya Galaxy S8 videosunu çıkaracağı söyleniyor. Firma bu sırada telefonun tanıtım tarihini ve satışa sunulma tarihini de doğrulayabilir. Bu tarihlerin sırasıyla 29 Mart ve 21 Nisan olacağını daha önce duymuştuk.
Zeynel A. Öztürk
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