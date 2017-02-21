Galaxy Tab S3 hakkında yeni sızıntılar yayınlandı...

Samsung'un merak edilen tableti Galaxy Tab S3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Galaxy Tab S3 hakkında yeni ipuçları ortaya çıktı.

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