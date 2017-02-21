Galaxy Tab S3 hakkında yeni sızıntılar yayınlandı...
Samsung'un merak edilen tableti Galaxy Tab S3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Galaxy Tab S3'ün sızan görüntüleri ürünün yanında S Pen'i göstermekteydi ve Samsung'un sıradaki tabletinde bir tür S Pen ürününü kullanacağı yönünde ipucu vermekteydi. Ayrıca yeni sızan yeni bir kullanım kılavuzu, S Pen'in sadece bir yazım aracından fazlası olacağını gösteriyor. Başka bir deyiş ile yeni Galaxy Tab S3, Galaxy Note 10.1 tabletin yerini alacak yeni ürün olacak.
Galaxy Tab S3 hakkında sızan yeni ekran görüntülerinde tasarım, UX ve Samsung'un tablet ile sunmayı planladığı bazı özellikleri göstermekteydi. Öncelikli olarak, tabletin altında ve üstünde ikişer olmak üzere dört hoparlör bulunacak. Ayrıca Samsung, Tab S3 ile beraber USB Type-C standartını da getirmeyi planlamakta. Google'ın birkaç ay önce Pixel ve Pixel XL ile duyurduğu güncelleme Nougat da bu tablette kendini gösterecek.
Samsung'un Galaxy S8 ile yaptığı tercihe rağmen Tab S3, Note 4, Note 5 ve Note 7 gibi ana ekran tuşu/parmak izi okuyucusunu koruyacak. Güvenli Klasör (Secure Folder) , ekran kapalı hatırlatma, Air komut ve Grace UX gibi çoğu özellik de bu tablette yer almakta.
Samsung'un Galaxy Tab S3'ü 26 Şubat tarihinde duyurması bekleniyor...
Levent Öztürk
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