İnternet Trafiğinin Yarısı İnsan Değil!

Yeni bir araştırmaya göre tüm dünyanın internet trafiğinin yarısından fazlası gerçek insanlardan kaynaklanmıyor!

İnternet Trafiğinin Yarısı İnsan Değil!

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