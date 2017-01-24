iPhone 7 Satışları Ne Durumda?
iPhone 7 mi daha çok sattı, iPhone 7 Plus mı? iPhone 7 satın alanların ne kadarı Android'den geçiş yaptı? Tüm bu soruların cevapları, haberimizde...
iPhone 7, değişmeyen tasarımı ve kulaklık girişini kaldırmasıyla bazı Apple tutkunlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bunun satışları pek etkilemediği ortaya çıktı, en azından ABD'de.
Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) raporuna (PDF) göre iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, ABD'deki satışlarda tüm bir çeyrekte aslan payını almayı yine başardı. CIRP'a göre iki telefon, 2016'nın son çeyreğinde ABD'teki toplam iPhone satışlarının yüzde 72'sini temsil etti. iPhone 7 Plus satışları, rapora göre standart iPhone 7'nin gerisinde izledi. Araştırmaya göre iPhone 7 ve 7 Plus satışları, geçen senenin aynı dönemindeki iPhone 6S ve 6S Plus satışlarına göre biraz daha iyi seyretti.
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satın alanların yüzde 15'i, Android'den geçiş yaptı. 2016'nın dördüncü çeyreğinde iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'tan Android'e geçenlerin oranı ise yüzde 29 idi.
CIRP, bu verileri 31 Aralık ile 12 Ocak arasında 500 Apple müşterisi üzerinde gerçekleştirdiği anketlerle elde etti. Apple, CIRP'nin satış verileriyle ilgili henüz herhangi bir yorumda bulunmadı.
Zeynel A. Öztürk
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