Nokia'nın sanal Asistanı Viki Ortaya Çıktı
Nokia 6 isimli yeni telefonunu henüz duyuran Finlandiyalı cep devi, şimdi de Viki sürprizi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor...
Nokia, bu sene dolu dolu geliyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan Nokia 6 ile akıllı telefon piyasasına geri dönen Nokia, bu kez de farklı bir haberle gündeme geldi. GSMinfo adlı Hollandalı bir blog tarafından ortaya atılan habere göre, Nokia kendi sanal asistanını yaratıyor. Nokia'nın asistanının adı ise Viki.
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Nokia'nın sanal tabanlı bir arayüzle birleştireceği yeni asistanı Viki ile beraber kullanıcılara geniş bir deneyim yaşatmayı amaçladığı açık. Ancak burada yalnız değil. Siri, Google Asistan, Cortana ve Alexa'dan sonra şimdi de Nokia'nın sanal asistanı, yapay zekalar arasındaki yerini alacak. Bu arada Samsung'un da S8 akıllı telefonunda Bixby adında bir asistanı öne çıkartması bekleniyor.
Nokia ile ilgili kafaların bir hayli karışık olması gayet normal. Zira daha önce Microsoft tarafından cihaz ve servisleri satın alınan Nokia, nasıl oluyor da yeniden sahalara geri dönüyor? Nokia, cihaz ve servis dalını Microsoft'a satmasının ardından yoluna, Telekomünikasyon ve Teknoloji şirketi olarak devam etti. Ardından da yine bir Finlandiya şirketi olan HMD Global, Nokia adı ile yeni telefon üretmek için bir anlaşma imzaladı. Kısacası yeni telefonlarda Nokia markasını görecek olsak da, arkasındaki şirketin HMD Global olduğunu bilmek gerekiyor.
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Ancak öyle veya böyle, Nokia'yı yeniden sahalarda görmek güzel. Bakalım yeni akıllı telefonlarıyla nasıl bir tepki toplayacak ve sanal asistan Viki ne zaman karşımıza çıkacak...
Ercan Uğurlu
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