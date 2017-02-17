Paraşüt, 2'inci kez En Başarılı Startup'lardan Seçildi
Paraşüt, ikinci kez Türkiye'nin en başarılı Startup'ları listesinde!
Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Startup 100 Projesi'nin kazananları açıklandı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilen bulut tabanlı ön muhasebe uygulaması Paraşüt, 14 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye'nin en başarılı ilk 100 startupı arasında 2. olarak plaketini aldı. Bu başarısıyla Paraşüt, iki yıl üst üste 2.'lik koltuğundaki yerini almış oldu.
İlk 10'a giren startuplara ödül verilen araştırma, Zorlu Holding, Türk Ekonomi Bankası, Yiğit IDK Groups sponsorluğunda ve TOBB Girişimciler Kurulu Endeavor Türkiye ve Startup Dergisi destekleriyle gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en beğenilen startupları listesi, başarılı girişimleri bir araya getirmek, öne çıkarmak ve bu alanda projeleri olan yeni girişimleri teşvik etmek amacıyla oluşturuldu. Liste sıralaması, sektörün önde gelen 62 isminin katkılarıyla büyük jüri oylamasıyla gerçekleşti.
Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, konuyla ilgili olarak şu sözleri aktardı:
"Paraşüt olarak, aldığımız ödüllere bir yenisini daha ekleyerek başarılarımızı katlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu önemli projede iki yıl üst üste 2. sırada yer almış olduk. Başarılarımızın süreklilik teşkil etmesi bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı.
Yenilikçi olmak ve gelişen teknolojilerle birlikte kendimizi hep ileriye taşımak en önemli hedefimiz oldu. Kurulduğumuz yıldan bugüne bu hedef doğrultusunda 130.000 işletmeye ulaştık. Bu başarıları yakalamak için doğru ekip ile çalışmanın önemi çok büyük. Bu ödülü bizlere layık gören, destek veren herkese ve Paraşüt ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."
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