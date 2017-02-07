Windows Phone ile Microsoft hesabına erişilmiyor
Bazı kullanıcılar, Windows Phone 8.1'li telefonları üzerinden Microsoft hesaplarına erişemediklerini bildiriyorlar...
Windows Phone 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefonunuzu Windows 10'a yükselttiyseniz, Windows Device Recovery Tool ile geri dönmeden önce bunu duymak isteyebilirsiniz: bazı kullanıcılar bu işlemi yaptıktan sonra Microsoft hesaplarına erişemediklerini bildirdiler. Bu sorun 8.1 cihazınızı fabrika ayarlarına aldığınızda da ortaya çıkabiliyor.
İddialar üzerine yürütülen bazı testler, Lumia 640'ı Windows 10'dan Windows Phone 8.1'e geri alınca gerçekten Microsoft hesabına erişimin imkansız hale geldiğini kanıtladı. Ancak Lumia 550 testten sonra aynı sorunlarla karşılaşmadı ve gayet normal şekilde Microsoft hesabına erişmeye ve mağazadan uygulamalar indirmeye devam etti.
Bir sonuca varmak gerekirse, sorun sadece bazı telefon modellerinde ve belirli şartlarda kendini gösteriyor. Yani Microsoft'un bilerek eski işletim sistemlerine desteği kestiğini düşünmek yanlış olur.
Ancak bu sorun ile karşılaşan kullanıcıların telefonları tamamen kullanılmaz hale geliyor. Mağdurların çoğu Insider Preview'i denemek için yükledikten sonra eski işletim sistemlerine geri dönmeye çalışanlardan oluşuyor.
Şunu da unutmamak lazım, Microsoft hiç bir zaman kullanıcılarını Windows 10 Mobile'a geçmeye zorlamadı. Microsoft hesabına erişiminiz yoksa, Windows Store'a erişim sağlayamıyor, dolayısıyla işletim sisteminizi güncelleyemiyorsunuz.
Microsoft henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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