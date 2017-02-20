Windows ürün anahtarı nedir; ne işe yarar?
Windows ürün anahtarı nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? Bütün bu soruların cevabı içeride...
Eğer uzun yıllardır bir Windows ürününü kullanıyorsanız bir Windows ürün anahtarıyla karşılaşmış olmanız çok yüksek bir olasılık. Bu yazıda, sisteminizi yönetmenize olanak tanıyan 25 karakterli bu anahtar kodu hakkında bilmeniz gerekenleri ele aldık. Windows 10 lisans işlemleri ve aktivasyonu için yapmanız gerekenleri anlattığımız yazıda ayrıca eski lisanslar hakkında da bilgiler paylaşıyoruz.
Bazı temel terimler
Makalede sıkça bahsi geçecek olan bazı temel ifadelere bir açıklık getirmeye çalışalım.
Ürün anahtarı: Bir Windows kopyasını aktive etmek için gereken 25 adet alfanumerik karakter.
Perakende lisansı: Perakende mağazadan alınmış bir Windows lisansı. Bu lisans Windows'u farklı sistemler üzerinde çok sayıda aktive etmek için kullanılabilir.
OEM lisansı: Orijinal Ekipman Üreticisi Lisansı.
Volume lisansı: Belirli bir kurum tarafından alınan lisanslara karşılık geliyor. Bunlar çok sayıda yüklemeler için kullanılan tek bir anahtar sağlıyor.
Lisans anahtarı: Ürün anahtarının yerine geçebilen bu anahtar ayrıca Aktivasyon Anahtarı olarak da biliniyor.
Windows ürün anahtarını nasıl bulacaksınız?
Önce bu önemli soruyla başlamakta yarar var. Windows ürün anahtarını bulmak için nereye bakmalısınız? Kontrol Paneli > Sistem ve Güvenlik > Windows Etkinleştirme'nin altındaki Sistem kısayolunu izlediğinizde Ürün ID'nizi göreceksiniz. Windows 10'da Ürün ID'sini ayrıca Ayarlar > Sistem > Hakkında kısayolunu izleyerek de görmek mümkün.
Onu konumlandırmak için Magical Jelly Bean Keyfinder'ı da kullanabilirsiniz.
29 Temmuz öncesi Dijital Yetkilendirme
Ücretsiz Windows 10 güncelleme sürecine Dijital Yetkilendirme adı veriliyor ve bu Ürün Anahtarınızı güncellediğiniz donanımla bağlantılandırıyor. Yükleme süreci sonucunda sisteminiz için benzersiz bir yükleme ID'si oluşturuluyor.
Bu doğrultuda lisans türleri aynı kalıyor. Yani bir perakende lisansı yine perakende lisansı olarak kalıyor. Bir OEM lisansı yine tek bir makineye bağlı oluyor. Volume lisansları da yalnızca büyük kuruluşlar için yetkilendiriliyor.
29 Temmuz sonrası Dijital Yetkilendirme
29 Temmuz'dan sonra Windows 10 için ücretsiz yükseltme süresi sona eriyor, fakat bu Dijital Yetkilendirme'nin ortadan kaybolacağı anlamına gelmiyor. Bu noktada donanımınızı yükselttiğinizde ücretsiz Windows 10 versiyonunuza ne olacağını merak edebilirsiniz. İşte cevabı:
Windows 10'a güncellenmiş Windows 7, 8 ya da 8.1 OEM lisansı bu sisteme bağlanacak ve hiçbir biçimde transfer edilebilir olmayacak.
Windows 10'a güncellenmiş Windows 7, 8 ya da 8.1 perakende lisansı da bu sisteme bağlanacak ve bu Windows 10 ürününü aynı Windows 7, 8 ya da 8.1 lisansını kullanarak yeni bir cihaza taşımanız mümkün olmayacak.
Eski Windows ürün anahtarınızı Windows 10'la nasıl kullanırsınız?
Kasım Güncellemesi olarak da bilinen Windows 10 Versiyon 1511'le birlikte Windows 7, 8 ya da 8.1'e ait ürün anahtarınızı kullanarak yeni bir sistemde temiz bir yükleme gerçekleştirmek mümkün. Basitçe yapmanız gereken yükleme süreci esnasında ürün anahtarınızı girmek. Böylece lisans anlaşması ilkeleri kapsamında ürün anahtarınız otomatik olarak aktive edilecek.
Windows 7, 8 ya da 8.1'in ektra bir kopyasına sahipseniz...
Bu kopyaları yüklemek için bir yer bulamıyor musunuz? Endişe etmenize gerek yok. Mevcut yüklemenizin içinde bir sanal hard disk oluşturabilir ve Windows 7, 8 ya da 8.1'e ait eski bir ürün anahtarıyla bir Windows 10 kopyasını aktive edebilirsiniz. Bu Microsoft'un söz konusu ürün anahtarını; temiz bir yükleme yaptığınızda güncellenmiş ve aktive edilmiş olarak görmesini sağlayacak.
Windows 10 lisansınızı Microsoft hesabınıza nasıl bağlarsınız?
Geçtiğimiz Haziran'da piyasaya sürülen Windows 10 Insider Önizlemesi bir Microsoft hesabı ve bir Windows 10 lisans anahtarı arasında doğrudan bir bağlantı sağlamak için tasarlanmış lisans özelliklerini de beraberinde getirdi. Bu özellik Yıllık Güncelleme'yle birlikte bütün Windows 10 kullanıcılarına sunulacak.
Windows 10 etkinleştirme süreci yükleme esnasında oluşturulan ve Windows'un yüklendiği donanımla doğrudan bağlantılandırılan benzersiz bir yükleme ID'si üzerinde temelleniyor. Bu benzersiz ID kişilere değil sistem donanımına bağlandığı için Windows 10'u aynı sistem donanımında yeniden yüklediğinizde kendisini otomatik olarak aktive etmesi gerekiyor.
Windows ürün anahtarınızı değiştirmek, kaldırmak ya da aktive etmek
Ürün anahtarınızı bir sistemden kaldırmanızın fakat işletim sistemini de bozlulmamış durumda bırakmanızın gerektiği durumlar olabiliyor. Örneğin eski bir dizüstü bilgisayarı ya da bilgisayarı satmak ve alıcı için Windows 10'un size ait olmayan aktive edilmiş en güncel versiyonunu sağlamak isteyebilirsiniz. Ya da bir Windows perakende lisansına sahip olabilir ve işletim sistemine ait kopyayı farklı bir sistemde aktive etmek isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda ürün anahtarınızı kaldırmanız mümkün.
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