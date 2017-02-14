Yıldızın Ölümü Ardından Süpernova Görüldü
Astronomlar ilk defa bir süpernovayı ilk aşamalarında yakalamayı başardı!
Bazı yıldızlar ömürlerinin sonuna vardıklarında yavaş yavaş eriyerek yok olur, ancak bazıları ise 'süpernova' denilen şiddetli ve parlak bir patlama ile hem kendilerini hem de yörüngesindeki gezegenleri toza çevirir.
Bilim insanları tarihte ilk defa bir süpernova'yı erken aşamalarında görüntülemeyi başardı. Topladıkları verileri Pazartesi günü Nature Physics günlüğünde paylaştılar.
6 Ekim 2013'te, Kalifornya'daki Polomar Rasathanesi'ndeki otomatik bir gökyüzü tarayıcısı, NGC 7610 galaksisinde, 160 milyon ışık yılı uzakta bir anormallik saptadı. Yayınlanan alarm üzerine dünya çapında bir çok teleskop bu olaya odaklandı. Bilim insanları kırmızı dev klasında bir yıldızın sadece bir kaç saat önce süpernova patlaması gerçekleştirdiğini açıkladı. Aslında bu olay 160 milyon yıl önce gerçekleşmiş olsa da, ışık hızının limiti yüzünden olay ancak şimdi görüntülenebiliyor.
iPTF13dqy adlı süpernova -diğer bir ismi de SN2013fs-, şimdiye dek görüntülenmiş en genç süpernova olarak tarihe geçti. Bundan önce bir süpernova fark edildiğinde çoktan üzerinden bir kaç gün geçmiş oluyordu. Yeni keşif sayesinde bilim insanları yıldızların son anlarını inceleyerek yapıları hakkında bilinmeyen gerçekler keşfetmeyi umuyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın