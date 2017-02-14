Yıldızın Ölümü Ardından Süpernova Görüldü

Astronomlar ilk defa bir süpernovayı ilk aşamalarında yakalamayı başardı!

Yıldızın Ölümü Ardından Süpernova Görüldü

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