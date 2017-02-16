Özetle

Alcatel POP 4S, özellikle değiştirilebilir arka kapağı, özelleştirilebilir temaları ve uygun fiyatıyla genç kesimin satın almak isteyebileceği bir akıllı telefon oluyor. Kullanım performansı ve akıcı çalışan işletim sistemiyle de kategorisi için uygun durumda olan POP 4S, kıyaslamalı olarak değerlendirdiğimizde ise, pek çok noktada rakiplerinin gölgesine giriyor diyebiliriz. En büyük rakibi ise kuşkusuz Alcatel IDOL 4 oluyor. Zira IDOL 4 düşen fiyatı ve beraberinde VR setiyle gelmesiyle büyük avantaj yaratıyor. Elbette yine potada, tablolarda gördüğümüz diğer modeller de yer alıyor. Elbette burada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin.

Kimler Almalı

Uygun fiyatlı akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcıların satın alma listesine girecek olan POP 4S, farklı renklerle değiştirilebilir arka kapağıyla da gençlere hitap ediyor.

Alcatel'in yeni nesil telefon ailesinin gençlere yönelik üyesi POP 4S'i tüm detaylarıyla inceliyoruz

Alcatel, kısa bir süre önce yeni nesil telefon ailesini tanıtmış, bizler de CHIP Online olarak bu tanıtımda yerimizi almış ve oradan da sizlere seslenmiştik hatırlarsanız. Elbette bunu takiben çok geçmeden de yeni telefonlar ofisimize ulaşmıştı. İlk model IDOL 4 olmuştu. Bu defa da elimizde POP 4S bulunuyor.

POP 4S, tasarımı ve kullanım biçimiyle, Alcatel'in daha çok gençler için kategorilendirdiği bir akıllı telefon modeli. Bu incelememizde pek çok yanından bahsedeceğiz elbette, ama önce fiyatını sizlere aktaralım.

Alcatel IDOL 4 İncelemesi

POP 4S, geçtiğimiz hafta ülkemizde satışa sunuldu. Telefonun fiyatı şu an 1099 TL olarak görünüyor. Bu fiyat kategorisinde büyük rekabet söz konusu. Hatta POP 4S'e en büyük rakip de yine Alcatel'den geliyor diyebiliriz. Alcatel IDOL 4, 1019 TL civarı fiyatıyla POP 4S karşısında yer alıyor. Öte yandan Huawei P9 Lite, KAAN N1, Lenovo Vibe K5 Plus ve daha pek çok rakip de yine yakın fiyatlarla bulunabiliyor. Peki, elimizdeki POP 4S rekabetin neresinde duruyor? Bunun cevabını incelememiz boyunca birlikte arayacağız. Önce söze tasarımla başlayalım.

Tasarım

Alcatel POP 4S için gençlere özel bir telefon demiştik. Bunun en büyük sebebi, telefonun hem uygun fiyatlı oluşu hem de tasarımın kişiselleştirilebilir yapıda olması. Telefonun arka kapağını farklı renk ve desenlerle tercih edebiliyorsunuz. Elimizde telefonun koyu gri rengi bulunuyor. Ancak sizler bu telefonu mavi, yeşil, kırmızı ve daha pek çok farklı renk arka kapakla bulabiliyorsunuz.

POP 4S'i fiziksel olarak özelleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda elbette arayüzde de tema seçenekleriyle farklılaştırmanız mümkün. Hatta bunun için telefonun kamera arayüzünde bir "renk yakalama" uygulaması bulunuyor. Bu mod ile çektiğiniz karede yer alan tonları yakalayarak size uygun tema öneren telefon, ayrıca geniş bir tema mağazasının da sahibi.

Huawei P9 Lite incelemesi

POP 4S, 5.5 inç boyutunda bir telefon demiştik. Bu boyutuyla 152 gram ağırlığında olan telefon, 7.9 mm gibi kabul edilebilir bir kalınlığın sahibi. Telefonun çevresine baktığımızda, arka yüzde alt kısımda bir hoparlör olduğunu görüyoruz. Yine arkada kamera, çift tonlu LED flaş ve alcatel logosu yer alıyor.

Telefonun arka yüzeyi kenarlara doğru kavisli tasarlanmış. Bu sayede rahat tutuş sağlayan telefon, üst kenarda 3.5 mm kulaklık girişi, alt kısımda da microUSB bağlantı noktasını bulunuyor. POP 4S'in sağ kenarında güç butonu ve ses tuşları yer alıyor.

Güç butonunun konumu ise açıkçası erişimi biraz zorluyor. Sağ kenarda ses butonlarının üzerine konumlanan güç butonu, telefonun boyutu biraz büyükçe olduğu için ne başparmağınızın ne de işaret parmağınızın altına tam olarak oturuyor. Bu tuşu telefonun ekranını kapatmak için de kullanacağınızdan dolayı, yoğun olarak kullanıyorsunuz. Telefonu uyandırmak içinse parmak izi okuyucuya dokunmanız yeterli. Keşke parmak izi okuyucu, tıpkı Moto Z'de olduğu gibi ekranı kapamak için de kullanılabilseymiş. Bu sayede güç butonu sıkıntısı da giderilmiş olurdu düşüncesindeyiz.

Moto Z İncelemesi

Ön tarafta yer alan parmak izi okuyucu ise iyi bir şekilde çalışıyor. Farklı açılardan parmak izini algılayabilen sensörün her iki yanında da Android kapasitif butonları kendine yer buluyor.

POP 4S'in kutu içeriğinde bir kulaklığın bulunduğunu da söyleyelim ve şimdi telefonun ekran ve işletim sistemi detaylarına geçelim.

Ekran

POP 4S'in ekranı 5.5 inç boyutunda. Bu ekranıyla bize Full HD görüntü sağlayan telefon, IPS LCD panele sahip. 401 ppi piksel yoğunluğuyla da iyi bir görüntü sağlayan telefon, yüzde 71.3 değerinde ekran – gövde oranıyla da ideal modellerden biri olmayı başarıyor.

Parlaklık seviyesi ve görüntü kalitesiyle beğendiğimiz telefonlardan olan POP 4S, ayrıca MiraVision adında görüntü kalitesini iyileştirme arayüzü de getiriyor. Ekran ayarları altından erişebileceğiniz bu bölümden; resim modunu değiştirebiliyor, doygunluk, kontrast, renk sıcaklığı ve resim parlaklığı gibi değerleri ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada mavi ışık koruyucu modunun bulunduğu bilgisini de verelim.

İşletim sistemi

POP 4S'te yer alan işletim sistemine baktığımızda Android 6.0 Marshmallow'u görüyoruz. Temiz bir arayüz sunan telefon, böylece kullanımı kolaylaştırıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi tema seçeneklerini istediğiniz gibi değiştirmekte de serbestsiniz.

Ayrıca az önce bahsettiğimiz güç butonu hadisesini hafifletmek isterseniz, ekrana iki kez tıkladığınızda ekranı açıp / kapatmaya yarayan bir seçeneği de yine Hareketler menüsü altında bulabiliyorsunuz.

Lenovo Vibe K5 Plus incelemesi

Telefonda bazı uygulamalar yüklü olarak geliyor. Bunlar arasında WPS Office yazılımı ve AVG AntiVirüs Pro da yer alıyor. Öte yandan Yükselt uygulaması ile akıllı temizleyici, süper hızlandırıcı, güç tasarrufu gibi kullanışlı özelliklere erişmeniz de mümkün.

Bunlara ek olarak POP 4S'te, Alcatel'in kendi Onetouch adındaki mağazasına erişebileceğiniz Apps adında bir uygulama da yer aldığı bilgisini de verelim.

Teknik kadro

POP 4S'in teknik kadrosuna baktığımızda, 8 çekirdekli bir işlemci kullandığını görüyoruz. IDOL 4'le en temel farklardan biri de bu noktada bulunuyor. IDOL 4'te işlemci tercihi Qualcomm'dan yana yapılırken, bu modelde MediaTek yonga seti kullanılmış. MediaTek, MT6755M işlemcinin sahibi olan telefon, 4 çekirdekli 1.8 GHz frekansta çalışan Cortex-A53 ve yine 4 çekirdekli 1.0 GHz frekansında çalışan Cortex-A53 yongalarından güç alıyor. Buna bağlı olarak telefonda yer alan grafik birimi Mali-T860.

KAAN N1 incelemesi

Her ikisine de bağlı olarak POP 4S, az sonra sizlerle de paylaşacağımız test tablolarında IDOL 4'e kıyasla birkaç basamak daha iyi sonuç verebiliyor. Ancak POP 4S'in RAM hanesinde 2 GB yer alıyor.

Telefonun depolama kapasitesi 16 GB. Bu alanı genişletmek istediğinizde de microSD kart yoluyla 64 GB'lık ek alan daha açmanız mümkün.

2960 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan POP 4S, bu bataryasıyla her ne kadar IDOL 4'ten biraz daha geniş bir bataryayla gelse de sentetik test sonucunda ondan geride duruyor. Bunun detayından da az sonra bahsedeceğiz.

POP 4S'in genel teknik tablosu kısaca bu şekilde. Ek olarak kablosuz bağlantılar arasında NFC'nin yer aldığı telefon, elbette 4.5G desteğinin de sahibi. 802.11ac Wi-Fi bağlantı ise bu telefonda yok. Wi-Fi Direct, hotspot ve Bluetooth 4.2 destekleri ise POP 4S'te kullanıcılara sunuluyor.

Performans

POP 4S'in kadrosundan bahsettikten sonra şimdi gelelim test sonuçlarına. AnTuTu Benchmark'la başladığımızda görüyoruz ki, kendisiyle benzer fiyatlı telefon kategorisinde ilk 3'te yer alan POP 4S, burada önemli bir işe imza atıyor. Bu anlamda genel performans neticesinde POP 4S'in başarılı bir model olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Bununla da kuşkusuz akıcı bir işletim sistemi ve genel kullanım deneyimi sağladığını belirtebiliriz.

CPU Prime Benchmark'a geldiğimizde, POP 4S'in 12103 puan toplayarak Casper VIA A1, IDOL 4 ve ZTE Axon 7 mini ile yan yana konumlandığını görüyoruz. Burada zirvede ise yine Huawei P9 Lite yer alıyor.

Grafik tarafından bahsetmemiz gerekirse, daha önce her telefon modelini koşturduğumuz 3DMark Benchmark testinde, Ice Storm'da 10119, Extreme'de 6337 ve Unlimited senaryosundan10141 puan alan POP 4S'in, bunların yansıdığı tablolarda yine iyi bir seviyede yer aldığını söyleyebiliriz. Öte yandan gerçek kullanım senaryosunda da oynadığımız Racing in Car 2017 ve Beat Stomper gibi oyunlarda da gayet akıcı bir oyun deneyimi sunduğunu bu noktada belirtelim.

Geekbench 4 testine baktığımızda, burada tek çekirdek skoruyla 721, çoklu çekirdek performansıyla da 2698 puan üreten POP 4S, bu sonuçla tabloda kendine orta sıralarda yer buluyor.

Son olarak pil performansına geldiğimizde, PCMark pil testinde 4 saat 52 dakikalık sonuçla ayrılan POP 4S, bu skorla IDOL 4 ve diğer rakiplerinin gerisinde seyrediyor. Gerçek zamanlı senaryodaysa, ekran parlaklığını makul seviyeye çekerek günü çıkartabildiğiniz bilgisini de verelim. Yine çeşitli güç koruma modları da sunulmuş elbette. Pil kullanımını; akıllı mod, süper mod ve özel mod şeklinde senaryolarla revize edebiliyorsunuz.

Telefon bekleme süresiyle bize 480 saate kadar pil ömrü sunarken, 12 saate kadar da konuşma süresinin sahibi.

Kamera

POP 4S'in arka kamerası 13 MP seviyesinde, ön kamerası ise 5 MP seviyesinde. Bu değerlerle kendi kategorisinin ihtiyacını karşılayan telefon, arka kamerasında f/2.0 diyafram açıklığı değeri taşıyor. Otofokus ve çift LED flaşın da yer aldığı kamera, yine HDR, panorama, coğrafi etiketleme ve yüz tanıma gibi özellikleri de barındırıyor.

Arka kamerayla 1080p kalitede 30 kare video kaydı yapabiliyorsunuz. Çekilen fotoğraflar ise gün ışığında iyi sonuç veriyor. Ancak düşük ışıkta grenlerle karşılaşacağınız bilgisini verelim.

Telefonun ön kamerasına geldiğimizde, özellikle gençlerin grup selfie çekimleri için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ön kamera 84.4 derecelik açıyla geniş açılı selfie'ler çekebiliyor. Ayrıca gece çekimleri için burada bir LED flaşın bulunması da iyi bir detay.

Telefonda yer alan kamera arayüzü ise, son zamanlarda karşılaştığımız telefonlarda gördüğümüz kadar detaylı değil. Temel ve sade olarak nitelendirebileceğimiz arayüz, yüz güzelliği ve efekt modlarını ise getiriyor. Ayrıca QR kod çekimi ve PIP gibi seçeneklerin bulunduğunu da söyleyelim.

Alcatel POP 4S Teknik Özellikleri Ürün Modeli Alcatel POP 4S Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 77 Üretici Alcatel Firma Alcatel - Lucent (216) 579 20 00 İşletim Sistemi Android 6.0 İşlemci Mediatek MT6755M Çekirdek (CPU) 8 İşlemci Hızı 1.8 GHz Ekran Teknolojisi IPS LCD Ekran Boyutu 5.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080 × 1920 px Grafik İşlemci Mali-T860 Bellek (RAM) 2 GB Dahili Depolama 16 GB Arttırılabilir Depolama 64 GB Ön Kamera 5.0 MP Arka Kamera 13 MP Çift Hat Yok Wi-Fi Var NFC Var GPS Yok LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Var Bekleme Süresi 480:00 saat Konuşma Süresi 12:00 saat Boyutlar 77 × 152 × 7.9 mm Ağırlık 152 gr.

Alternatifleri

Alcatel POP 4S'e alternatif olarak Alcatel IDOL 4'ü önerebiliriz. Bir diğer seçenekse kuşkusuz Huawei P9 Lite olarak öne çıkıyor.