Özetle

Elbette bunca geniş kapasite ve yüksek performans notları, Samsung Evo Plus'ın fiyat hanesine de yansıyor. Şu sıralar piyasada 640 TL fiyatla bulabileceğiniz kart, 128 GB, 64 GB ve 32 GB gibi farklı kapasite seçenekleriyle de raflarda yer alıyor. Eğer iddialı hız istiyor, fakat fiyatı size yüksek geliyorsa, o halde diğer kapasite seçeneklerine de göz atabilirsiniz.

Kimler Almalı

Yüksek performans ve geniş kapasite tercihinde olan kullanıcılar 256 GB Samsung Evo Plus'ı tercih edeceklerdir.

256 GB Samsung Evo Plus, yüksek performans ve geniş kapasite isteyenlerin tercihi mi?

Depolama kapasitesi ne kadar geniş olursa olsun, artan içerik ihtiyacıyla beraber bu alanları doldurmaktan geriye kalmıyoruz. Neyse ki akıllı telefonlarda 8 GB gibi dar depolama kapasiteleri artık neredeyse görmüyor, öte yandan microSD kart desteğinin de genişlediğine tanıklık ediyoruz. Artık piyasada 256 GB microSD kart desteği sunan modeller çoğunlukta. Böylece mobil cihazların dahili depolama alanı dolsa da, geniş microSD kart desteği ile beraber bu handikabı aşmak elimizde.

Bu bağlamda bugün inceleyeceğimiz ürüne gelebiliriz. Elimizde Samsung'un EVO Plus microSD kartı bulunuyor. 256 GB gibi geniş kapasite sunan kart, yüksek veri okuma ve yazma hızları sayesinde yalnızca akıllı telefon, tablet ve diğer mobil cihazlar için değil dijital fotoğrafçılık için de uygun yapıda. Elbette bunların yanı sıra, Samsung Evo Plus'ı ayrıca VR kameralarla ve Drone'larla da kullanabiliyorsunuz.

Kapasite ve performans

Elimizdeki Samsung Evo Plus, 256 GB kapasitesinde demiştik. Peki, bu kadar kapasiteye ne kadar dosya sığdırabilirsiniz? Şöyle söyleyelim: 55 bin 220 fotoğrafı, 33 saatlik Full HD videoyu, 12 saatlik 4K UHD videoyu ya da 22 bin 500 adet şarkıyı bu kapasite içinde tutabilirsiniz. Bu da, geniş arşivi olanların dahi akıllı telefonlarında veya diğer cihazlarında, büyük oranda dosya tutabilmeleri anlamına geliyor. Elbette bulut çözümler de bir nevi bir alternatif yaratabiliyor. Fakat bu hizmetlerin internet bağlantısı gerektirmesi, microSD kartları daha kullanışlı yapıyor.

Class 10 sınıfında olan Samsung Evo Plus, saniyede 95 MB'a kadar veri okuma hızı, yine saniyede 90 MB'a kadar da yazma hızı sergileyebiliyor. Bizim yaptığımız testte de büyük oranda Samsung'u doğruladığımızı söyleyebiliriz. Zira aldığımız rakamlar, okuma noktasında saniyede 89 MB, yazmada ise 84 MB olarak karşımıza çıktı.

Ortaya koyduğu sonuçlarla tatmin edici performans gösteren microSD kart, öte yandan ısıya, suya ve manyetik alanlara karşı da dayanıklı. Hayır, olmasa bile, Samsung'un bu ürün için sunduğu 10 yıllık garanti, oldukça güven verici.

Samsung EVO Plus 256 GB Teknik Özellikleri

Ürün Modeli Samsung EVO Plus 256 GB

Ürün Türü SD Kart

CHIP Online Notu 89

Üretici Samsung

Firma Samsung (212) 288 56 38

Teknik Detaylar

Tip microSDXC

Sınıf Grade 3, Class 10

Arayüz UHS-I

Kapasite 256 GB

Okuma Hızı 95MB/s

Yazma Hızı 90 MB/s

Su Koruması Evet

Isı Koruması Evet

Alternatifleri

Eğer geniş kapasite sizin için performanstan daha önemli ise ve yüksek fiyatlara erişemiyorsanız, o halde Team 256GB SDXC kartını da inceleyebilirsiniz.