2017 yılının en yeni ürünleri

LG, Innofest 2017'de inovatif ve premium ürünlerdeki stratejik odağını güçlendirdi.

Geçtiğimiz hafta İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz InnoFest 2017 etkinliğinde, LG Electronics en yeni ve premium ürünlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Etkinlikte mikrofonumuzu LG Türkiye'den Ergün Altay'a uzattık ve LG ile ilgili son gelişmeleri kendisinden dinledik. Röportajın tamamını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.