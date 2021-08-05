11 Gün Uyumazsanız Ne Olur? Bu Garip Deney, İşte Bu Soruya Cevap Arıyordu!

11 gün süren bir okul projesi insan doğası hakkında çok ilginç bilgilere erişilmesine neden oldu. İşte 11 gün uyumamanın insana yapacağı etkiler...