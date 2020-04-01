2. Dünya Savaşı'nda Almanların elindeydi! Terk edilmiş kalenin fotoğrafları

Roman Thiery adlı fotoğrafçı, Avrupa'da terk edilmiş piyanoların fotoğraflarını çekiyor. Avrupa genelinde terk edilmiş piyanoları ararken Fransa'da terk edilmiş bir kaleye denk geldi. Kalenin adı Château de Le Quesnel idi.
Château de Le Quesnel, 700 metrekareden fazla bir alana sahip. Bu 18. yüzyıl kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılmıştı. Savaştan sonra büyük restorasyon çalışmaları da yapılmıştı fakat yine de kale ıssız kaldı.
1028 yılında çıkan büyük bir yangında kale büyük hasar aldı. O sıralarda bu yangın basında da geniş yer buldu.
Roman Thiery adlı fotoğraflı, bu yangından önce o kalede çektiği fotoğrafları gün ışığına çıkardı. İşte terk edilmiş kaleden fotoğraflar...
Terk edilmiş yerlerin gizemi! 108 yıllık terk edilmiş elektrik santral
İtalya sokakları Koronavirüs'ün korkunç yüzünü gösteriyor!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın