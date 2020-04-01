2. Dünya Savaşı'nda Almanların elindeydi! Terk edilmiş kalenin fotoğrafları

18. yüzyıldan kalan Fransa kalesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılıyordu. 2018 yılında büyük bir yangın ile yok olan kalenin, yangın öncesinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte uzun yıllar boyunca terk edilmiş durumda kalan kalenin yangın öncesi fotoğrafları...