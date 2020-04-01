2. Dünya Savaşı'nda Almanların elindeydi! Terk edilmiş kalenin fotoğrafları

18. yüzyıldan kalan Fransa kalesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılıyordu. 2018 yılında büyük bir yangın ile yok olan kalenin, yangın öncesinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte uzun yıllar boyunca terk edilmiş durumda kalan kalenin yangın öncesi fotoğrafları...

2. Dünya Savaşı'nda Almanların elindeydi! Terk edilmiş kalenin fotoğrafları

Roman Thiery adlı fotoğrafçı, Avrupa'da terk edilmiş piyanoların fotoğraflarını çekiyor. Avrupa genelinde terk edilmiş piyanoları ararken Fransa'da terk edilmiş bir kaleye denk geldi. Kalenin adı Château de Le Quesnel idi.

Château de Le Quesnel, 700 metrekareden fazla bir alana sahip. Bu 18. yüzyıl kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılmıştı. Savaştan sonra büyük restorasyon çalışmaları da yapılmıştı fakat yine de kale ıssız kaldı.

1028 yılında çıkan büyük bir yangında kale büyük hasar aldı. O sıralarda bu yangın basında da geniş yer buldu.

Roman Thiery adlı fotoğraflı, bu yangından önce o kalede çektiği fotoğrafları gün ışığına çıkardı. İşte terk edilmiş kaleden fotoğraflar...

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