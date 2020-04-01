İtalya sokakları Koronavirüs'ün korkunç yüzünü gösteriyor!

İtalya, Koronavirüs ile savaşta ağır darbe alan ülkelerden biri. İtalya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı. İnsanlar evlerinde ve sokaklar boş. Kentler adeta hayalet şehir. İşte halka açık sokak kameralarından yansıyan görüntülerle adeta donmuş gibi görünen İtalya sokakları...

İtalya sokakları Koronavirüs'ün korkunç yüzünü gösteriyor!

Koronavirüs, Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs'ün etkisini en sert biçimde hisseden ülke İtalya. İtalya'daki sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Sokaklarda insanlar yok. Kentlerde hayalet şehir görüntüsü hakim.

Hareketli şehirler, plajlar, kayak merkezleri artık boş. Sokaklarda görünen yalnızca nadir de olsa fotoğrafçılar, askerler, jandarmalar veya din adamları. En çok rastlanan ise ambulanslar...

Halka açık sokak kameralarındaki görüntüler adeta donmuş gibi. Hareketsiz şehrin görüntüleri insanları ürperten cinsten.

İşte halka açık sokak kameralarından fotoğraflar...

İtalya'da 1 numaralı hasta ne diyor? Grafikler ne söylüyor?

Çılgın proje! İtalyanlar Koronavirüs'e özel CURA adlı projeyi geliştirdi!

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

Teams'e geçen kazanıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte seyahat izin belgesi başvuru işlemleri
3 Nisan 2020 BİM aktüel kataloğunda televizyon ve kablosuz kulaklık fırsatı
A101 2 Nisan 2020 aktüel kataloğunda cep telefonu ve televizyon dikkat çekiyor
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsü Sıcakta Bitecek mi? Bu Araştırma Pek Umut Vermiyor
İtalya sokakları Koronavirüs'ün korkunç yüzünü gösteriyor!
Zoom Görüşmelerine Porno ve Şiddet Şoku
Koronavirüs Kaygısıyla Baş Etmenin 9 Yolu!
Oyun Devi, Corona Virüsü'nün Yaratabileceği Sorunlara Karşı Önlem Alıyor

 

 