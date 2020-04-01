İtalya sokakları Koronavirüs'ün korkunç yüzünü gösteriyor!

İtalya, Koronavirüs ile savaşta ağır darbe alan ülkelerden biri. İtalya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı. İnsanlar evlerinde ve sokaklar boş. Kentler adeta hayalet şehir. İşte halka açık sokak kameralarından yansıyan görüntülerle adeta donmuş gibi görünen İtalya sokakları...