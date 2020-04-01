İtalya sokakları Koronavirüs'ün korkunç yüzünü gösteriyor!

Koronavirüs, Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs'ün etkisini en sert biçimde hisseden ülke İtalya. İtalya'daki sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Sokaklarda insanlar yok. Kentlerde hayalet şehir görüntüsü hakim.
Hareketli şehirler, plajlar, kayak merkezleri artık boş. Sokaklarda görünen yalnızca nadir de olsa fotoğrafçılar, askerler, jandarmalar veya din adamları. En çok rastlanan ise ambulanslar...
Halka açık sokak kameralarındaki görüntüler adeta donmuş gibi. Hareketsiz şehrin görüntüleri insanları ürperten cinsten.
İşte halka açık sokak kameralarından fotoğraflar...
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