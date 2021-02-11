2'inci El Akıllı Telefon Alıp / Satanlar Dikkat!

Çoğu tüketici paradan tasarruf etmek için ikinci el cihazlara yöneliyor. Peki, bu cihazlardaki tehlikenin farkında mısınız?

2'inci El Akıllı Telefon Alıp / Satanlar Dikkat!

Her yıl yeni modellerin çıktığı teknoloji dünyasında devamlı olarak yeni bir cihaz satın almak büyük maliyet gerektiriyor. Bu nedenle çoğu tüketici paradan tasarruf etmek için ikinci el cihazlara yöneliyor. Ancak Kaspersky uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar bu cihazların büyük çoğunluğunun satılmadan önce silinmediğini ve önceki sahiplerin bilgilerini üçüncü tarafların erişimine açık hale getirdiğini ortaya koydu.

Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz etti ve %90'ında eski sahibine ait veriler buldu. Veri içeren cihazların %16'sı bilgilere doğrudan erişim sağlarken, %74'ünde depolama ortamındaki adreslenmemiş alandan silinmiş dosyaları kurtarmak mümkün oldu.

Keşfedilen veriler takvim bilgileri ve toplantı notlarından kişisel fotoğraflara ve videolara, vergi belgelerine, banka bilgilerine, oturum açma kimlik bilgilerine ve tıbbi verilere kadar uzanıyordu. Bunların hepsi de yanlış ellere düşerse tehlikeli olabilecek veriler.

Dahası, cihazların %17'si virüs uyarısı veriyor. Bu da ikinci el cihaz satın alan kullanıcıların sadece eski sahiplerinin verilerini değil, virüslerini de devralabileceği anlamına geliyor.  

Kaspersky GReAT Avrupa Başkanı Marco Preuss şunları ifade ediyor: "Genel olarak cihazın kaybolması veya herhangi birinin yetkisiz erişim sağlaması ihtimaline karşı kişisel cihazlarınızdaki verileri her zaman şifreli tutmalısınız. Kişisel verileriniz yanlış kişilerin eline geçtiğinde bu yalnızca sizi değil, içinde hangi bilgilerin bulunduğuna bağlı olarak arkadaşlarınızı, ailenizi ve hatta işvereninizi de riske atabilir." 

Kaspersky GReAT Almanya Başkanı Christian Funk da şunları ekliyor: "Verileri basitçe silmenin veya bir depolama ortamını yeniden biçimlendirmenin verileri temizlemek için yeterli olduğu genel bir yanılgıdır. Cihazı alan kişi teknik olarak biraz bilgili olsa bile bu verileri kurtarabilir. Verilerin üzerine yazarak tam silme işlemi yapmak bu yüzden çok önemli."

KDaily'nin ikinci el cihazlarla ilgili araştırması hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Kaspersky uzmanları, ikinci el bir cihaz satarken verilerinizin gerçekten silindiğinden emin olmak için şunları öneriyor:

  • Dosyanın saklandığı saklama alanının üzerine yeniden veri yazma yoluyla silindiğinden emin olun. Bunu bu işe özel programlar yardımıyla yapabilirsiniz. Kaspersky Total Security gibi bazı güvenlik çözümlerinde bu tür bir veri kaldırma aracı bulunur. Bu seçilen verilerin üzerine tekrar tekrar yazılmasını ve kurtarılamayacak hale gelmesini sağlar.
  • Normalde şifreleme için kullanılan, ancak dosyaları sabit diskten silmek veya kullanılamaz hale getirmek için de kullanılabilen Windows'un kendi yerleşik veri temizleme aracı Cipher da bu iş için kullanılabilir.
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