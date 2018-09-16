20.000 TL Hadi Ödülü İçin İpucu Dergilik'te
Yerli mobil canlı yarışma Hadi, bugün 20.000 TL ödül dağıtacak. Bu dev ödül için iyi bir ipucu isteyenler; yapmanız gerekenler haberimizde...
Yüz binlerce kişi tarafından merakla takip edilen para ödüllü yerli mobil canlı yarışma uygulaması Hadi, bugün, (16 Eylül Pazar) saat 20.30'da 20.000 TL ödül dağıtacak. Para ödülü için iyi bir ipucu elde etmek isterseniz, en zor sorulardan birinin cevabını Dergilik uygulamasındaki Atlas Dergisi'nden şimdiden öğrenebilir ve canlı yayında bir adım öne geçebilirsiniz.
Sunuculuğunu Müge Boz'un yaptığı mobil cihazlar üzerinden canlı yayınlanan yarışmada 20.000 TL gerçek para ödülü 10'ar saniyelik süreler içinde sorulan 12 soruyu doğru yanıtlayanlar arasında paylaştırılacak.
Yarışmada avantajlı hale gelmek için ekstra can hakkı anlamına gelen Joker hakkı kazanmak isterseniz BiP uygulamasını indirip, keşfet kategorisi altındaki Hadi Bilgi Yarışması kanalını takip etmeniz gerekiyor.
Hatırlatalım; 16 Eylül Pazar akşamı 20:30'da yayınlanacak yarışmanın en zor sorularından birinin ipucu Dergilik uygulaması içerisindeki Atlas Dergisi'nden ulaşabilirsiniz.
Bunun için yapmanız gereken Dergilik uygulamasını ücretsiz indirip, Atlas Dergisi'ndeki ipucunu bulmak. Turkcell kullanıcısı iseniz, Dergilik uygulamasını ilk kez indirdiğinizde her yöne 1 GB kullanabileceğiniz bir data paketi de kazanacaksınız.
Yarışmaya katılmak ve joker almak için buraya tıklayın...
İpucunu almak için buraya tıklayın...
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