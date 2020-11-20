20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlıyor? İşte Yasak Saatleri

Koronavirüs pandemisine karşı alınan yeni önlemlerden biri de 20 yaş altı gençleri ve çocukları ilgilendiriyordu. Buna göre, bir süredir 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, artık 20 yaş altı için de uygulanacak. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?
İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının detaylarını açıklamıştı. Genelgedeki ilgili maddeler şöyle:
"...Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde
4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. "
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN TWEET
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" dedi.
SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
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