Şu An Sokağa Çıkabilir miyim? Cevap İçin Bu İlginç Siteye Girmeniz Yeterli!

Koronavirüs salgınının yükselişe geçmesi ile birlikte, yeni kısıtlamalar da geldi. Farklı yaş gruplarına uygulanan kısıtlamalar, vatandaşların ne zaman dışarı çıkabilecekleri konusunda kafaların karışmasına yol açtı. Neyse ki bu ilginç site, size sokağa çıkıp çıkamayacağınızı anlık olarak söylüyor...