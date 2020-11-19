Şu An Sokağa Çıkabilir miyim? Cevap İçin Bu İlginç Siteye Girmeniz Yeterli!

Son dönemde salgının yükseliş trendine girmesi sonrasında, rakamların artmasını engellemek için hükümet tarafından alınan tedbirler, beraberinde doğal olarak yeni kısıtlamaları da getirdi. Bu kısıtlamaları, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.
Farklı yaş gruplarının, çalışıp çalışmadıklarına da bağlı olarak, belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi de yeni önlemler arasında. Buna bir de hafta sonu belli saatlerde uygulanacak kısıtlama eklenince, açıklamanın yapıldığı andan itibaren, kimin ne zaman sokağa çıkabileceği kafa karıştıran konulardan biri haline geldi.
Neyse ki, internet yine hizmetimizde... Farklı yaş ve meslek gruplarına uygulanan kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkmanın mümkün olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar için geliştirilen çok basit bir hizmet, anlık olarak dışarı çıkmanın uygun olup olmadığını öğrenmenizi sağlıyor. https://www.suandisaricikabilirmiyim.com adresinden erişebileceğiniz bu hizmette yaşınızı ve çalışma durumunuzu girdiğiniz anda sistem size gerekli yanıtı, biraz da esprili bir şekilde veriyor.
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