20 Yıldır Mağarada Yaşayan Adam, Geç de Olsa COVID-19'la Böyle Tanıştı!

Son 20 yılını bir mağarada ve insanlardan uzakta yaşayarak geçiren adam, başlangıcından uzun bir süre sonra COVID-19 salgını ile tanışarak ilk aşısını oldu. Aşı karşıtlarına da bir çağrısı var!