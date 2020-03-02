AMD, Ekran Kartı Satışlarında da Şov Yapıyor!

AMD, hem Intel hem NVIDIA karşısında önemli ölçüde vites arttırdı. AMD Ryzen 4000 benchmark sonuçları ortaya çıkmış ve rakibi Intel'i geriye almışken, öte yandan Ryzen Threadripper 3990X ile de dünya rekoru kıran AMD, ekran kartı tarafında da boş durmuyor. NVIDIA'nın RTX hamlesine bu sene içinde kendi RTX'li modeliyle cevap verecek olan AMD'nin üzerinde çalıştığı bu ekran kartı şimdilik RTX 2080 Ti katili olarak anılıyor. Ancak elbette piyasaya çıkmadan bunu bilemeyeceğiz.
AMD, için yeni satış raporları ortaya çıktı. Kısa bir süre önce de Almanya'da bir perakendecinin açıkladığı raporlarda Intel karşısında yüzde 86.11'lik bir satış başarısı gösterdiği açıklanan AMD, açıklanan 2019 son çeyrek raporlarında da bu yükselişini perçinledi.
Piyasadaki toplam PC ekran kartı pazar satışlarının istatistiklerini ortaya koyan Jon Peddia Research, AMD'nin 2019'un 3'üncü çeyreği ile 4'üncü çeyreği arasında yüzde 3'lük bir satış artışı sağladığını ve bununla 2019 4'üncü çeyreğini yüzde 19 ile kapattığını açıkladı. Bu rakam 2018'in son çeyreğinde ise yüzde 13 şeklindeydi.
Bu anlamda her ne kadar ekran kartı pazarında NVIDIA'nın mutlak bir hakimiyeti bulunuyor olsa da, pastadaki payını arttıran AMD, dikkat çekiyor. Yine 2019 son çeyrek sonucuna göre NVIDIA'nın pazardaki payı yüzde 63. Ancak NVIDIA, bu konuda bir şeyler yapmazsa, önümüzdeki dönemde payı daha fazla azalabilir. Özellikle merakla beklenen NVIDIA katili olarak anılan Radeon RX 5950 XT'ye sayılı gün kalmışken.
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