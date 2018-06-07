2018 Dünya Kupası İçin Wi-Fi Uyarısı
2018 Dünya Kupası'nı izlemeye gidenlere, Rusya'da bulundukları süre boyunca geçerli olacak Wi-Fi internet uyarısı yapıldı!
2018 Dünya Kupası için Rusya'ya giden futbol hayranları, yerel Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kaspersky Lab güvenlik araştırmacılarının yayımladıkları yeni araştırmaya göre, ülkedeki bağlantıların büyük bir kısmı, giriş yapan herkes için potansiyel güvenlik riski oluşturuyor. 2018 Dünya Kupası şehirlerinde toplamda 7.176 kamusal Wi-Fi erişim noktasının – toplam sayısının yaklaşık %20'si – güvensiz olduğu tespit edildi.
Kaspersky Lab, Moskova, Sochi ve Saint Petersburg da dahil olmak üzere 11 şehir genelindeki kamuya açık Wi-Fi noktalarını analiz ettiğini ve bunların pek çoğunun şifreleme veya doğrulama algoritmalarına sahip olmadıklarını söylüyor. Bunun anlamı da hacker'ların ağ trafiğini ele geçirmek için yapmaları gereken tek şeyin bir Wi-Fi noktasının yanında durmaları oluyor.
En yüksek derecede güvensiz Wi-Fi ağı oranına sahip olan üç şehir de Saint Petersburg (%37), Kaliningrad (%35) ve Rostov (%32) olarak açıklandı.
Kaspersky Lab, futbol hayranlarının bağlanacakları ağlara güvenebileceklerine emin olmalarını ve kullanmadıkları zaman Wi-Fi özelliğini kapatmalarını, mümkün olduğunda da internete bağlanmak için VPN kullanmalarını öneriyor.
Levent Öztürk
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