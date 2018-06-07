2018 Dünya Kupası İçin Wi-Fi Uyarısı

2018 Dünya Kupası'nı izlemeye gidenlere, Rusya'da bulundukları süre boyunca geçerli olacak Wi-Fi internet uyarısı yapıldı!

Dünya Kupası için Wi-Fi uyarısı

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