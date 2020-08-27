2020'de Akıllı Telefon Satışları Ne Kadar Düştü? Korona'nın Etkisi Ne Oldu?

COVID-19 salgını sebebiyle pek çok sektör yara aldı, satışlar olumsuz etkilendi, özellikle küçük esnaf kepenk kapatma noktasına geldi ve hatta pek çok işletme de bu süreçte iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.
Elbette sadece üreticiler yara almadı, tüketicilerin alım gücü de COVID-19 sebebi ile düştü. Bu da ekonominin dönmesini özellikle bir dönem global çapta durma noktasına getirdi.
Akıllı telefon pazarı da bundan kuşkusuz önemli ölçüde etkilendi, markalar fabrikalarını geçici süreliğine kapattı ve bu da pek çok etken gibi satışlara yansıdı. 2020 ilk çeyrek sonuçlarında büyük düşüş yaşayan telefon satışları, 2'inci çeyrekte de düşmeye devam ediyor.
Gartner tarafından hazırlanan yeni rapora göre akıllı telefon satışları 2020 2'inci çeyrekte yüzde 20.4'lük düşüşle, 295 milyon adede geriledi. 2019'da bu rakam 370 milyon adetti.
Satışlardaki bu düşüş, yakın tarihin en kötülerinden biri. Rapora göre Samsung, dünya çapında yüzde 27.1 daha az birim sevkiyatı yaparak satış kaybından en çok etkilenen şirketlerden biri olurken, Huawei ise bu süreçte satışlarında yüzde 6.8'lik düşüş görmüş. Apple ise yalnızca yüzde 0.4'lük bir kayıp yaşamış durumda.
Huawei'nin özellikle Çin'de agresif ürün tanıtımı ve satış promosyonu nedeniyle satışlarda iyi performans gösterdiği de raporda yer alırken, Apple'ın ise özellikle iPhone SE satışları ile günü kurtardığı belirtiliyor.
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