2020'nin En Büyük Süper Ay Tutulması Geliyor!

Ay, sahip olduğu eliptik yörünge sebebiyle bazı zamanlarda Dünya'ya oldukça yakınlaşıyor ve bu yakınlaşma olayına ise Süper Ay adı veriliyor. Bu defakinin önemi ise oldukça büyük. Zira bu defa gerçekleşecek olan Süper Ay tutulması, 2020'nin en büyük ve en parlak Ay tutulması olacak. Üstelik bu tutulmada Ay'ın rengi pembe tonlarında görülebilecek.
İyi bir teleskopla bakıldığında pembe tonlarında, turuncuya yakın bir renk tonu ile izleyebileceğiniz Süper Ay tutulması, aslında kuzey baharının ilk dolunayı olmasından dolayı geleneksel olarak "Pembe Ay" olarak biliniyor. Bu ismi ise, Kuzey Amerika'nın doğusunda ilkbahar mevsiminde çiçek açan pembe bir çiçek olan Phlox Subulata'dan alıyor.
Peki, Pembe Ay olarak da bilinen Süper Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek. Tarih oldukça yakın! Bu hafta içinde 7 Nisan akşamı ile 8 Nisan sabah erken saatlerine kadar bu gösteriyi izleyebilirsiniz.
Eğer olur da bu tutulmayı kaçırırsanız, bir sonraki Süper Ay tutulması ise, 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.
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