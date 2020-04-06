2020'nin En Büyük Süper Ay Tutulması Geliyor!

Super Moon olarak da bilinen Süper Ay, sadece birkaç saat sonra gerçekleşecek. Ancak bu defakinin önemi büyük! Bu defaki 2020'nin en büyük Süper Ay'ı olacak ve "Pembe" renkle görülebilecek. Peki Süper Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?