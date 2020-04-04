12.000 Kişi, Ay'a ve Mars'a Gitmek İstedi

NASA, Dünya'dan kaçmak isteyenler için umut oldu: Ay'a ve Mars'a gitmek isteyen 12.000 kişi, NASA'nın programına başvuruda bulundu.

12.000 Kişi Ay'a ve Mars'a Gitmek İstedi

Corona virüsü yüzünden gezegenimizi terk etmek istiyorsanız, yalnız değilsiniz. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay ve Mars gezintisi çağrısına 12.000'den fazla kişi cevap verdi.

Hala Dünya'dan kaçmak isteyenler için artık çok geç çünkü NASA, 31 Mart itibariyle başvuru almayı durdurdu. NASA'dan yönetici Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada "Artemis programıyla yeni bir uzay keşif çağına girdik. İnanılmaz sayıda Amerikalı'nın bize katılmak için başvurduğunu görmek bizi heyecanlandırıyor," dedi. Bridenstine'e göre yeni Artemis astronotları, Ay'ı daha çok keşfetmeye yardımcı olacak.

Artemis görevinin bir sonraki büyük kilometre taşı, 2024'te Ay'a ilk kadını ve bir sonraki adamı göndermek.

Astronot olmanın kolay bir iş olmadığını hatırlatalım. NASA'nın önceki çağrısında 18.300 kişilik rekor bir başvuruya ulaşılmış, ancak sadece 11 kişi mezuniyet seviyesine ulaşabilmişti. Bu defasında ise NASA'nın adaylardan belirli alanlarda lisans derecesi yerine yüksek lisans derecesi istemeye başlamasıyla başvurular, 12.000'e düştü. NASA'nın bir başka şartı, ABD vatandaşı olmanız.

Yeni seçilen astronotlar, sonraki yaz açıklanacak ve sonraki iki yılda uzay yürüyüşlerini nasıl yapacaklarını, uzay araçlarını nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayıp çalışabilmeleri için Rusça öğrenmeleri de gerekecek.

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