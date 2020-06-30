Prototiplerde Kalan "Ultra Hızlı 100W Şarj", Bu Kez Gerçekten Gelebilir

Hızlı şarjı yeni bir noktaya taşıyan taşıyacak olan 100W şarj, yeni iddiaya göre 2021'de, ilk olarak bu telefonlara gelecek.

Prototiplerde Kalan 100W Şarj, 2021'de Gelebilir
Oppo Find X2 Pro'da (yukarıda) 65W hızlı şarj özelliği bulunuyor.

Bizler pil kapasitesinde artış beklesek son senelerde şarj gücü, özellikle Çinli üreticilerin telefonlarında öne çıkan bir özellik haline geldi. Xiaomi, geçen sene 100W şarj teknolojisini bir prototip ile göstermiş, 120W gücündeki Vivo bundan da güçlüsünün olabileceğini iddia etmişti.

Ancak bunlar yalnızca birer prototip olmaktan ibaretler ve bugün, elde edebileceğiniz en yüksek şarj kapasitesi 65W civarında. Sosyal ağ Weibo'da dolaşan bir dedikodu ise 100W şarjın gerçek hayata ulaşmasının çok uzak olmadığını söylüyor. Sosyal platformda tanınmış bir sızıntı hesabı olan Digital Chat Station'a göre oyun telefonu üreten firmalar, 2021'de "Snapdragon 875" yonga setiyle 100W şarj özelliği sunmaya başlayacaklar. Kaynak, Çinli oyun telefonlarında "dört telefondan üçünün" 100W hızlı şarj özelliğini sunacağını iddia ediyor.

100W şarj yeteneğinin hangi üreticilerden geleceği ise tam olarak belli değil. Tahmin yürütürsek, işlevin Vivo, Nubia, Honor gibi firmalardan gelmesi muhtemel. Lenovo'nun Legion markası da yeni hızlı şarj özelliğini kullanabilir.

Hızlı şarj kulağa hoş gelse de, pili aşırı hızlı şarj etmenin pilin ömrünü ciddi ölçüde kısalttığına dair raporlar var. 100W'lık şarj teknolojisi hayatımıza gelirse, bu sorunların çözülüp çözülmediğine yakından bakmamız gerekecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

E-Dönüşüm'de 1 Temmuz'a Hazırlanın!

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
2 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık imkanı
Günün En çok Okunanları
Mafia III: Definitive Edition İnceleme
The Simpsons, Irkçılığa Karşı Aldığı Kararla Yeni Bir Döneme Giriyor
Uçan yılanların sırrı çözülüyor! Uçan robotlar için inceleniyorlar
Kahvelerde okey sorusu Google Trendler'de! Kahvelere okey ne zaman gelecek?
Türkiye'nin Yeni Uydu Şirketinin Sinyali Verildi!

 

 