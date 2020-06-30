Prototiplerde Kalan "Ultra Hızlı 100W Şarj", Bu Kez Gerçekten Gelebilir

Bizler pil kapasitesinde artış beklesek son senelerde şarj gücü, özellikle Çinli üreticilerin telefonlarında öne çıkan bir özellik haline geldi. Xiaomi, geçen sene 100W şarj teknolojisini bir prototip ile göstermiş, 120W gücündeki Vivo bundan da güçlüsünün olabileceğini iddia etmişti.
Ancak bunlar yalnızca birer prototip olmaktan ibaretler ve bugün, elde edebileceğiniz en yüksek şarj kapasitesi 65W civarında. Sosyal ağ Weibo'da dolaşan bir dedikodu ise 100W şarjın gerçek hayata ulaşmasının çok uzak olmadığını söylüyor. Sosyal platformda tanınmış bir sızıntı hesabı olan Digital Chat Station'a göre oyun telefonu üreten firmalar, 2021'de "Snapdragon 875" yonga setiyle 100W şarj özelliği sunmaya başlayacaklar. Kaynak, Çinli oyun telefonlarında "dört telefondan üçünün" 100W hızlı şarj özelliğini sunacağını iddia ediyor.
100W şarj yeteneğinin hangi üreticilerden geleceği ise tam olarak belli değil. Tahmin yürütürsek, işlevin Vivo, Nubia, Honor gibi firmalardan gelmesi muhtemel. Lenovo'nun Legion markası da yeni hızlı şarj özelliğini kullanabilir.
Hızlı şarj kulağa hoş gelse de, pili aşırı hızlı şarj etmenin pilin ömrünü ciddi ölçüde kısalttığına dair raporlar var. 100W'lık şarj teknolojisi hayatımıza gelirse, bu sorunların çözülüp çözülmediğine yakından bakmamız gerekecek.
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