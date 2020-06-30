iPhone 12, 4G Nedeniyle iPhone 11'den Daha Ucuz Olabilir

iPhone 12'nin fiyatı, 4G seçeneği sayesinde iPhone 11'den daha ucuz olabilir. İşte ilginç dedikodu...

iPhone 12 Daha Ucuz Olabilir

Apple'ın bu sene 5G destekli iPhone'lar tanıtacağını duymuştuk, ancak firmanın 4G'yi kullanan iPhone 12'ler de üreteceği söyleniyor. Yeni bir dedikodu, bu telefonların fiyatıyla ilgili bazı bilgiler verdi.

Pek tanınmayan bir kaynak olan @omegaleaks'e göre beklenen dört iPhone 12 modelinin alt seviye olanları, 4G ve 5G seçenekleriyle gelecek; böylece toplam altı farklı cihaz tanıtılmış olacak. Kaynağa göre 4G iPhone 12'nin fiyatı 549 dolardan başlarken, biraz daha büyük olan iPhone 12 (iPhone 12 Max olabilir) 100 dolar daha pahalı olacak. Bu fiyatlar, büyük olan iPhone 12'nin bile 699 dolar satılan iPhone 11'den ucuz olacağı anlamına geliyor.

Her ülkede 5G bağlantısı olmadığından, 5G'ye birkaç sene sahip olmayacağını düşünen kullanıcılar 4G iPhone'u tercih edebilir. 4G modellerin bağlantı dışında herhangi bir yönden 5G modellerden geride kalmayacağına inanılıyor.

Yeni iPhone serisi, herhangi bir ertelenme olmazsa, her zamanki gibi eylülde tanıtılabilir.

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