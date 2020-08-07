BMW 5 serisi Türkiye fiyatları belli oldu! İşte BMW 5 Series fiyat listesi

BMW 5 serisi Türkiye fiyatları açıklandı. Yeni BMW 5 serisi otomobilleri satın almak isteyenlere 8 farklı seçenek sunuluyor. Peki serinin Türkiye satış fiyatları ne kadar? İşte detaylar ve fiyat listesi.

BMW 5 serisi Türkiye fiyatları belli oldu! İşte BMW 5 Series fiyat listesi

BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu. Alman otomobil devi BMW'nin gösterdiği ilk fotoğrafta popüler sedanın, şimdikinden biraz daha zarif bir görüntüye kavuşmuş olduğu görülmüştü. Firma bu ilk gösterim dışında elektrikli sürümlerle ve 48-vold hafif-hibrit teknolojileri ile de karşılaşacağımızı söylemişti.

BMW SERİSİ

İlk Gösterimde Farlar ve Izgara Dikkat Çekti

Geçtiğimiz aylarda internete sızan bilgilerin ardından büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyordu ancak 2021 model yılı daha ince farlar ve yeniden tasarlanmış bir ızgaraya sahip olacak.

Ön gösterim fotoğrafları her iki parçayı da gözler önüne sermişti. Farların oldukça iyi gözüktüğü de görülmüştü. Arka kısımda ise özellikle arka farlarda en son 3 Series'den esinlenilmişti.

bmw

Türkiye'de son aylarda ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geride bıraktı.Yeni araçların gelmeye başlaması otomotiv sektörünün biraz rahatlamasını sağlayabilir. 

BMW

BMW 5 Serisi Türkiye Fiyatları

Öte yandan yeni BMW 5 serisi Türkiye fiyatı da netleşti. Buna göre, aracı satın almak isteyenlere 8 farklı seçenek sunuluyor.

170 beygir güç üreten 1597 cc'lik motora sahip olan yeni BMW 520i Sedan'ın başlangıç fiyatı 656.200 TL

En dolu paketi (Special Edition M Sport) satın almak isteyenler ise 690.900 TL fiyat etiketi ile karşılaşıyor.

Yeni BMW 520d xDrive Sedan, 1995 cc hacme sahip olan ve 190 beygir güç üreten dizel motor 955.100 TL

 M Sport paketi ise 969.500 TL

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi

bmw

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