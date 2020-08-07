BMW 5 serisi Türkiye fiyatları belli oldu! İşte BMW 5 Series fiyat listesi

BMW 5 serisi Türkiye fiyatları açıklandı. Yeni BMW 5 serisi otomobilleri satın almak isteyenlere 8 farklı seçenek sunuluyor. Peki serinin Türkiye satış fiyatları ne kadar? İşte detaylar ve fiyat listesi.