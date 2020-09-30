Bu araba çok konuşulur! Elektrik motorlu konsept otomobil "Electra"

General Motors'un alt şirketlerinden bir tanesi olan Buick, Şanghay'da düzenlediği bir etkinlikte yeni konsept aracı "Electra"yı duyurdu. Electra, her detayı ile tüketicileri kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor...

Bu araba çok konuşulur! Elektrik motorlu konsept otomobil "Electra"

Buick, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte elektrik motorlu konsept aracı "Electra"yı duyurdu. Buick, 2018 yılında Enspire isimli bir konsept araç duyurusu yapmıştı. Electra, bu konseptin daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

ŞIK BİR TASARIMLA KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Buick Electra'nın oldukça şık bir koltuk tasarımı bulunuyor. Ayrıca aracın oldukça küçük bir direksiyon simidi ile devasa büyüklükte bir gösterge ekranı var. Şirket, yeni konsept aracının tasarım dilini ise "potansiyel enerji" olarak isimlendiriyor.

Oldukça ince farları bulunan olan Electra, uzun sayılabilecek ve keskin hatlara sahip bir burna sahip. Aracın ön camı ise oldukça eğimli ve aracın neredeyse arkasına kadar devam ediyor.

ELECTRA İDDİALI BİR BEYGİRE SAHİP

Electra'nın güç aldığı motor ise içten yanmalı değil. "The Ultium" olarak isimlendirilen bu yapıda ön ve arka aks olmak üzere toplamda iki adet elektrik motoru konumlandırılıyor.

Kombinasyon olarak 583 beygir gibi oldukça iddialı bir güç oranını asfalta yansıtan bu motorlar, aracı 0'dan 100'e 4,3 saniyede taşıyabiliyor. Paylaşılan rakamlardaki batarya menzili ise 660 kilometre olarak karşımıza çıkıyor.

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