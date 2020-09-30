Bu araba çok konuşulur! Elektrik motorlu konsept otomobil "Electra"

General Motors'un alt şirketlerinden bir tanesi olan Buick, Şanghay'da düzenlediği bir etkinlikte yeni konsept aracı "Electra"yı duyurdu. Electra, her detayı ile tüketicileri kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor...