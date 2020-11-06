2021 Nissan Navara makyajlandı! İşte Navara'da yapılan yenilikler...

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın ilk olarak 90'lı yıllarda karşımıza çıkardığı Navara model makyajlandı. Japon üretici, dış tasarıma ufak dokunuşlar yaptığı, ancak kaputun altını değiştirmediği 2021 Navara'yı tanıttı...

2021 Nissan Navara makyajlandı! İşte Navara'da yapılan yenilikler...

Sürekli test sürüşünde yakalanan 2021 Nissan Navara nihayet görücüye çıktı. Nissan, pickup sınıfındaki önemli temsilcisi Navara'yı 2021 model yılı için makyajladı. Peki 2021 Nissan Navara'da ne gibi yenilikler yapıldı?

İŞTE MAKYAJLANAN 2021 NİSSAN NAVARA

Navara, güncel kasaya göre önemli yenilikler getirdi. Ön ve arka bölümündeki değişim hemen göze çarpan makyajlı Navara'da yenilenen panjur ve yeni bi-LED farlar dikkat çekiyor.

Benzer orandaki değişiklikleri yeni arka lambalar için de yapan markanun bagaj kapağını da güncellendiğini görüyoruz.

Makyaj operasyonunun en büyük getirilerinden birisi de son derece kaslı ve şık görünen PRO-4X adlı yeni versiyon oldu. ABD pazarındaki Frontier'de sunulan PRO-4X, off-road odaklı iken Avrupa ve Güney Amerika'da satılacak Navara'da aynı isimli paket daha çok tasarım değişiklikleri içeriyor.

Navara'nın kokpit bölümünde hissedilen en büyük değişikliklerin başında ailenin diğer üyelerine de getirilen yeni direksiyon simidi bulunuyor. Bununla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay destekli multimedya ekran da kullanıcıları bekliyor olacak.

Listede; Akıllı Ön Çarpışma Uyarısı, Akıllı Acil Durum Freni ve parkı kolaylaştıran pek çok yeni görünüm destekleri yer alıyor. Bunlara ayrıca, dört tekerlekten çekiş modundaki düşük hız seyirlerinde yakındaki engelleri kontrol eden kontrol desteği de eklenmiş durumda.

Kaputun altında ise 190 beygir güç ve 450 Nm tork üreten 2.3 litre dört silindirli turbo dizel ünite bulunuyor. Söz konusu motor 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor.

2021 NİSSAN NAVARA FİYATLARI BELLİ Mİ?

İlk olarak önümüzdeki ay Tayland'da satışları başlayacak olan Navara daha sonra diğer pazarlara sürülecek. Fiyatları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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