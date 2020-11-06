2021 Nissan Navara makyajlandı! İşte Navara'da yapılan yenilikler...

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın ilk olarak 90'lı yıllarda karşımıza çıkardığı Navara model makyajlandı. Japon üretici, dış tasarıma ufak dokunuşlar yaptığı, ancak kaputun altını değiştirmediği 2021 Navara'yı tanıttı...