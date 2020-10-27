Merakla beklenen makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte makyajlı Fiat Egea...

Ekim 2015'ten beridir yollarda olan FIAT Egea, aradan geçen 5 yılın ardından makyajlandı. Hatchback, sedan ve station wagon gövde tipinden oluşan makyajlı Fiat Egea ailesine Cross versiyon da katıldı. İşte makyajlı Fiat Egea ailesi...