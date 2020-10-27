Merakla beklenen makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte makyajlı Fiat Egea...

Tofaş'ın Bursa'da üretip dünyaya ihraç ettiği, Avrupa pazarlarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea modeli yenilendi. İç ve dış tasarımın yanında teknolojileri de elden geçirilen makyajlı Egea ailesine bir de Egea Cross katıldı.
MAKYAJLI FİAT EGEA NELER SUNUYOR?
Makyajlı Egea'da ilk olarak yeniden yorumlanan ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yeniliği ise yeni logo oluşturuyor. Amerika'daki modellerdeki gibi büyük FIAT yazısını kullanmış. Farların tasarımı değişmez iken üst paketlerde artık tamamen LED üniteler alınabilecek.
Makyajlı Fiat Egea ailesinin iç mekanı da direksiyondan bilgi-eğlence ekranına kadar yenilendi. Dijital görünüme sahip hız ve devir göstergelerinin arasına 7 inçlik dijital ekran eklendi. Yeni dijital gösterge, 10.25 inçlik dokunmatik ekrana ve kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteğine sahip UConnect 5 multimedya sistemiyle kombinlendi.
Makyajlı Fiat Egea ailesinin motor yelpazesine bakıldığında ilk olarak Fiat'ın yeni nesil 1.0 litre GSE T3 motoru göze çarpıyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 100 beygirlik yeni üç silindirli motor, mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d'den itibaren 190 Nm tork değerine sahip.
Egea ailesindeki Multijet dizel motorlardan 95 beygirlik 1.3 litre seçeneğin aynı şekilde yoluna devam ettiğini, 1.6 litrelik yüksek hacimli motorun gücünün ise 120 beygirden 130 beygire çıkarıldığını görüyoruz. Motorların şanzıman seçenekleri arasında yine 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT bulunuyor. Yeni 1.0 litre motor yalnızca manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.
CROSSOVER SINIFINA GİRDİ
Egea'nın makyaj ile birlikte en önemli yeniliğini ise Cross gövde seçeneği oluşturuyor. Sedan, hatchback ve station wagondan sonra otomobilin dördüncü gövde seçeneği olarak satışa sunulacak Cross Egea'yı crossover sınıfında temsil edecek.
Cross'ta diğer Egea versiyonlarına ek olarak, gövde kaplamaları, daha şişik ön ve arka tampon, yan marşpiyerler ve tavan rayları yer alıyor.
MAKYAJLI FİAT EGEA FİYATI BELLİ Mİ?
Fiyatlara dair henüz bir açıklama yapılmadı fakat yeni Egea, 2021 Ocak itibarıyla yollarda olacak.
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