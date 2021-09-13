Windows 11ile Birlikte Geri Dönüşüm Kutusu da Değişiyor!

Microsoft'un Windows araçları arasında en çok ihmal edilen, ancak en önemlilerden biri olan Geri Dönüşüm Kutusu, Windows 11'e geçişte bazı yeniliklere sahne olacak.
Windows 11'in piyasaya sürülmesine sadece birkaç hafta kaldı. Windows işletim sisteminin bileşenlerinin büyük bir kısmı yeni işletim sisteminde güncellenmiş olsa da, şimdiye kadar Windows 11'in Geri Dönüşüm Kutusunda ne gibi değişiklikler olacağını, veya değişiklik olup olmayacağını bilmiyorduk.
Windows 11 Build 22454. 1000 sürüm notlarında Microsoft, Geri Dönüşüm Kutusu için göreceğimiz bir değişikliği nihayet gösterdi. Geri Dönüşüm Kutusu simgesine sağ tıkladığımızda artık yenilenmiş bir menü ile karşılaşacağız. Daha önce "Daha fazla seçenek göster" alt menüsünde yer alan "Başlangıca sabitle" seçeneğinin tekrar ana menüye alındığını da görüyoruz.
Windows 11 final sürümünün 5 Ekim tarihi itibarı ile dağıtılmaya başlanması bekleniyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın