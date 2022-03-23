2021 Yılının En Çok Sevilen Samsung Telefonunun Android 12 "Çarptı"

Galaxy A52s 5G'yi kullanan herkes, telefonun fiyat - performans açısından en iyi alternatiflerden biri olduğunu herhalde kabul edecektir. Galaxy A52 ve Galaxy A52 5G'yi iyi yapan tüm özelliklere ek olarak Galaxy A52s, içindeki Snapdragon 778G yongası sayesinde geçtiğimiz yıl, Samsung'un en hızlı orta sınıf telefonlarından biriydi.
Pek çok Galaxy A52s sahibi için bu durum, son zamanlarda değişiyor gibi görünüyor. Samsung forumlarındaki şikayetlere bakılırsa, A52s 5G için Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesi çeşitli sorunlarla dolu. Performans düşüşü, güncellemeyi yükledikten sonra cihaz sahiplerinin karşılaştığı en önemli sorun gibi görünüyor. Bir çok kullanıcı ise, arayüz animasyonlarının yavaşladığından şikayetçi.
Ayrıca ekranın yüksek yenileme hızı devre dışı bırakıldığında bile, birçok kullanıcı için pil tüketiminin arttığı bildirildi. Yakınlık sensörünün çalışmaması ve sonuç olarak aramalar sırasında ekranın açık kalması gibi küçük hatalar da var. Az sayıdaki kullanıcı ise, hoparlör kalitesinin düştüğünü bildiriyor.
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesi, Ocak ayı başlarında Galaxy A52s 5G için yayınlanmıştı.
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