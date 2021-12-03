Hangi Telefonlar Qualcomm'un Yeni Snapdragon 8 Gen 1'ini Kullanacak?

Yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi geçtiğimiz gün tanıtıldı... Peki, hangi akıllı telefonlar Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile piyasaya çıkacak? İşte şu ana kadar kesinleşen modeller!

  • Ercan Uğurlu
Hangi Telefonlar Snapdragon 8 Gen 1 Kullanacak?

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