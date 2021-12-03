Hangi Telefonlar Qualcomm'un Yeni Snapdragon 8 Gen 1'ini Kullanacak?

Qualcomm, yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1'i tanıttı. Yeni nesil mobil platformu ile pek çok noktada üst seviye performans göstereceği iddia edilen Snapdragon 8 Gen 1'in hangi telefonlarda yer alacağı da yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Aşağıda, şimdiye kadar Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi kullanacağı onaylanan akıllı telefonları paylaşıyoruz:
Xiaomi 12
Yeni nesil Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip olacağı onaylanan ilk telefon Xiaomi 12 oldu. Xiaomi CEO'sunun yakında satışa sunulacağını duyurduğu Xiaomi 12'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2022'nin başında da diğer ülkelerde ve muhtemelen ülkemizde de satışa çıkacak.
OnePlus 10
OnePlus CEO'su Pete Lau, Çin sosyal web sitesi Weibo'da şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun Snapdragon 8 Gen 1'i kullanacağını doğruladı.
Lau, telefonun adını vermedi, ancak Snapdragon 8 Gen 1'in kullanılacağı ilk OnePlus modelinin OnePlus 10 serisi olacağını varsayabiliriz.
OPPO Find X4
OPPO, bir sonraki amiral gemisinin adını Find X4 olarak henüz doğrulamamış olsa da, OPPO'nun 2022 için üst düzey telefonunda Snapdragon 8 Gen 1'in bulunacağını biliyoruz.
OPPO'nun bir sonraki amiral gemisi telefonunu Mart 2022 bitmeden tanıtmasını bekliyoruz. Zira Find X3 de Mart 2021'de tanıtılmıştı. Bu nedenle Find X4'ün de 1 yıl sonra tanıtılması mantıklı.
realme GT2 Pro
realme hakkında şu sıralar en çok dile getirilen konu realme GT2 Pro. Telefonla ilgili sızıntılar sürüp giderken, realme GT2 Pro'nun da Snapdragon 8 Gen 1'e sahip ilk telefonlardan biri olduğu doğrulandı. Şirketin resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre realme GT2 Pro, Snapdragon 8 Gen 1 ile gelecek.
It's official! #realmeGT2Pro, our first and most premium flagship will pack #Snapdragon8Gen1.— realme (@realmeglobal) December 1, 2021
Along with the best chip, what else do you think makes a true premium flagship smartphone? #realmeGT2series pic.twitter.com/oFcDGkeVfr
Yeni Bir Motorola Edge
Bu telefonun adını henüz bilmiyoruz, ancak Snapdragon 8 Gen 1'in tanıtımı sırasında ortaya çıkan bir haber, şirketin yeni bir Motorola Edge modelini piyasaya sürüleceğine yönelik. Motorola Müşteri Deneyimleri Başkanı Ruben Castano, "Sadece birkaç gün içinde Çin'de yeni Snapdragon 8 platformunda piyasaya sürülen ilk telefonlardan birini tanıtacağınız," derken, tanıtım tarihi olarak ise 9 Aralık tarihi ortaya atıldı.
Öte yandan önümüzdeki haftalarda Çin'de yeni bir Motorola Edge X30 akıllı telefonunun tanıtılabileceğine yönelik sızıntılar ve söylentiler de var. Bu, Castano'nun bahsettiği telefon olabilir. Bekleyip göreceğiz.
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