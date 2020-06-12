23 yıl sonra Alien filminin devamı gelecek mi? Filmin yönetmeni açıkladı!

Efsanevi bilim kurgu - gerilim serisi Alien'in son filminin üzerinden 23 yıl geçti. Ridley Scott'ın 1979 yılında başlattığı bilimkurgu-korku türündeki Alien serisi, James Cameron yönetmenliğindeki Aliens ve David Fincher'ın ilk uzun metraj denemesine imza attığı Alien3 ile devam etmiş; bütün bunlara ek olarak 1997 yapımı Alien: Resurrection ile sona ermişti.
Alien 5.film ile ilgili haberler ise sık sık gündeme geliyor. Filmin yönetmeni Ridley Scott, Alien: Covenant'ın yarattığı hayal kırıklığının ardından sona erdiği düşünülen Alien serisinin yeni bir filmle devam edebileceğini düşünüyor.
20th Century Fox, 2015'in başlarında beşinci Alien filmi için District 9'dan tanınan ünlü yönetmen Neill Blomkamp ile anlaşmıştı. Doğrudan orijinal serinin devamı niteliğinde olacağı açıklanan filmde, Ellen Ripley karakterine hayat veren Amerikalı aktris Sigourney Weaver'ın da olacağı konuşuluyordu.
Alien: Awakening adını alması beklenen serideki üçüncü ve son film, Blomkamp'ın Alien 5 projesinin rafa kaldırılmasına neden olmuştu.
Yakın zaman önce yapılan bir röportaj sırasında Weaver, Alien 5'e atıfta bulunarak, ikonik serinin yapımcısı Walter Hill'in film için kendisine 50 sayfalık bir senaryo okuttuğunu söyledi. Orijinal Alien serisinde Ellen Ripley karakterini canlandıran Amerikalı aktris, senaryo hakkında detay vermedi ve bu filmin gerçekten çekilip çekilmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.
ALIEN FİLMİ (YARATIK) KONUSU NEDİR?
Yaratık, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini anlatıyor. Tarihin en ünlü uzay gemisi Nostromo görevini tamamlamış bir şekilde Dünya'ya geri dönerken başka bir gezegenden bir yardım çağrısı alır. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan gemi mürettebatı bu bilinmedik gezegene iniş yapar. Bu çağrının bir uyarı sinyali olduğunu geç fark eden ekip bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaştıklarında olağandışı bir tecrübeye, ürkütücü bir maceraya atılırlar.
Ridley Scott 1979 yılında Yaratık serisinin bu ilk filmini yarattığında sinema tarihini bambaşka bir deneyimle tanıştırmış, bilim kurgu türünün en önemli örneklerinden birine imza atmıştır. Yaratık serisi, ilk filmin ardından çeşitli yönetmenler tarafından devam ettirilse de, Ridley Scott imzalı bu film hem serisinin, hem de ait olduğu bilimkurgu türünün en önemli yapıtlarından biri olarak kabul görmüştür.
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