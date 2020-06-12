23 yıl sonra Alien filminin devamı gelecek mi? Filmin yönetmeni açıkladı!

Bilim kurgu türünün en popüler ve en sevilen filmlerinden bir tanesi de Alien filmi. Alien'ın son filminin üzerinden 23 yıl geçti. Alien (Yaratık) beşinci filmi ile bir kez daha gündemde. Yönetmen Ridley Scott, Alien hikayesinin devam ettirilebileceğini düşünüyor...