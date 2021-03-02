3 Boyutlu Teknoloji Pazarında Türkiye'de Önemli Atılım!

Teknoloji ve iş dünyasının başarılı ismi Dr. R. Erdem Erkul liderliğinde kurulan ve 20 Ocak'ta Cer Modern'de gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik ile hem marka lansmanını hem de Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofislerinin açılışını duyuran Cerebrum Tech, fütürist tasarım uygulamalarıyla öne çıkan GFDS - Global Future Designs &Solutions Inc. ileortaklık kurdu.