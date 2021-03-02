3 Boyutlu Teknoloji Pazarında Türkiye'de Önemli Atılım!

Teknoloji ve iş dünyasının başarılı ismi Dr. R. Erdem Erkul liderliğinde kurulan ve 20 Ocak'ta Cer Modern'de gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik ile hem marka lansmanını hem de Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofislerinin açılışını duyuran Cerebrum Tech, fütürist tasarım uygulamalarıyla öne çıkan GFDS - Global Future Designs &Solutions Inc. ile ortaklık kurdu.
İki şirketin ortaklığını heyecanlı ve ilham veren bir birleşme olarak değerlendiren Erkul, "İş birliğine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Güçlü iş birlikleri kuran kurumlar, hızla yollarına devam ederken, iş birliği konusunda sınıfta kalanların zor zamanlar geçirdiğine şahit oluyoruz. Bu durum, günümüzde sadece büyüklüğü fark etmeden hemen hemen tüm şirketler için böyle. Bu şekilde ele aldığımızda GFDS ile yaptığımız ortaklığın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Cerebrum Tech'i kurarken 'Bildiklerimizin değil, bilmediklerimizin peşindeyiz.' demiştik. Bilmediklerimizin peşinde olduğumuz bu yolculukta GFDS ekibinin de sektör tecrübesiyle katma değeri yüksek teknoloji ihracatında ülkemizi yükseklere konumlandırmayı hedefliyoruz." dedi.
Daha önce pek çok kez yollarının kesiştiğini ancak şu an doğru zaman olduğunu düşündüklerini ve beraber yeni bir yolculuğa başladıklarını belirten GFDS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mert Oğuzata "2013 yılında kurulduğumuzda, 'Gelecek bizim; gelin onu birlikte tasarlayalım.' misyonuyla yola çıktık. Amacımız teknoloji için teknoloji geliştirmek değil, insanlığa faydalı olacak teknolojileri geliştirmek. Eğer dünya gelecekte insanlık ile teknoloji arasındaki dengeyi düzgün şekilde kurabilirse aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor. Bu birliktelikle dünya pazarına açılmış katma değeri yüksek teknoloji girişimlerinde de öncü olacağız. Cerebrum Tech'i iş ortaklığından ziyade aynı hedefe birlikte ilerleyen bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Şüphesiz bu birliktelik Türkiye'nin dijital dönüşümüne de yön verir nitelikte olacaktır." diye konuştu.
3 Boyutlu Teknoloji Pazarı Büyüyor: 2024 Yılına Gelindiğinde 3 Boyutlu Teknoloji Sektörünün 72 Milyar Dolara Ulaşacağı Düşünülüyor
AR/VR çözümlerine bağlı teknoloji pazarının büyüklüğünün 2024 yılında 72 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor. Önceki yıllarda üretim ve perakende sektöründeki teknoloji yatırımları daha ön plandayken, önümüzdeki yıllarda eğlence ve savunma sektörlerinin 3 boyutlu teknoloji pazarında lokomotif rolü üstleneceği düşünülüyor. Bu iki büyük sektör dışında 3 boyutlu teknolojilerin kullanımı, üretim, iş sağlığı ve güvenliği, biyoteknoloji ve inşaat alanlarında da önemli bir paya sahip.
3 boyutlu teknolojilerinin geliştirilmesinde Çin, ABD ve Japonya'nın önemli yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin gün geçtikçe değer kazanan üretici rolüyle bu alanda potansiyelini artırması bekleniyor. Bu ortaklık sayesinde de Türkiye'nin bu potansiyele sahip uluslararası bir oyun kurucu olması hedefleniyor. Cerebrum Tech ve GFDS, pazarın önemli bir oyuncusu olmayı hedefledikleri AR/VR sektöründe büyük ölçekli Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları üzerine de çalışıyor.
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