3 Yıllık Mürekkeple Geliyor, Dakikada 25 Sayfa Yazdırıyor. Peki, Nasıl?

Epson, hızlı ve düşük maliyetli EcoTank serisine iki yeni model daha ekledi. EcoTank L15150 ve L15160 modelleri, ilk alımda 3 yıl yetecek mürekkeple geliyor. İlk sayfayı 5,5 saniye gibi kısa bir sürede basan ürünler dakikada 25 sayfa yazdırabiliyor. Baskı, tarama, kopya ve faks işlevli modeller, mobil telefonlar, tablet ve dizüstü bilgisayardan kolay bağlantı özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor.